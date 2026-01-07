ترامب يسعى لشراء غرينلاند… لماذا تهتم بها واشنطن؟

أفادت وسائل إعلام دولية، صباح اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من فريقه إعداد خطة لشراء جزيرة غرينلاند، في خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل حول مستقبل الإقليم الخاضع للسيادة الدنماركية، وأثارت ردود فعل أوروبية واسعة.

وذكرت صحيفتا نيويورك تايمس ووول ستريت جورنال أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أبلغ أعضاء في الكونغرس أن ترامب لا يعتزم احتلال غرينلاند عسكريًا، موضحًا أن التصريحات ذات الطابع العسكري تهدف إلى ممارسة ضغط سياسي على الدنمارك للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز أن التحرك الأميركي قوبل بمعارضة شديدة في أوروبا، حيث شدد قادة ست دول في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى جانب رئيسة وزراء الدنمارك، على أن مستقبل غرينلاند “يقرره سكانها وحدهم”، داعين إلى احترام سيادتها ووحدة أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي.

وفي هذا السياق، طلبت حكومتا الدنمارك وغرينلاند عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في منشور على منصة “إكس”، إنه يرحب بالدعم الدولي الذي تلقته بلاده، نافيًا صحة التقارير التي تحدثت عن وجود مكثف لسفن روسية وصينية في محيط غرينلاند.

وكان ترامب قد صرح، خلال حديث مع الصحفيين قبل يومين، بأن اهتمامه بغرينلاند ينبع من “اعتبارات تتعلق بالأمن القومي”، معتبرًا أن الدنمارك غير قادرة بمفردها على مواجهة التحديات الأمنية في المنطقة.

وتحظى غرينلاند بأهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة، إذ تستضيف منذ خمسينيات القرن الماضي قاعدة “بيتوفيك” الفضائية في شمال غرب الجزيرة، وهي أقصى منشأة عسكرية أميركية في الشمال، وتلعب دورًا محوريًا في أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الفضاء. كما تكتسب الجزيرة أهمية اقتصادية متزايدة، في ظل تقديرات تشير إلى وجود احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والمعادن، إضافة إلى فتح ممرات تجارية جديدة بفعل ذوبان الجليد نتيجة التغير المناخي.

ويرى خبراء أن ذوبان الجليد قد يجعل “الممر الشمالي الغربي” صالحًا للملاحة طوال العام بحلول عام 2030، ما يمنح غرينلاند موقعًا متقدمًا في حركة التجارة العالمية، ويعزز التنافس الدولي حولها.