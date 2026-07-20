نشر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب نشر مساء اليوم (الإثنين) بياناً رد فيه على مزاعم رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيُعتقل عندما يصل إلى نيويورك في سبتمبر: "نتنياهو لن يُعتقل، بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية".

في بيان نشره على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث"، كتب ترامب: "بنيامين نتنياهو يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، التي قتلت مؤخرًا 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات السبع والأربعين الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. الوحيدون الذين يجب اعتقالهم هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى دوامة الموت والدمار غير المسبوقة هذه، وهو أمر كان يجب التعامل معه قبل سنوات، من قبل رؤساء سابقين".

كما هو معروف، صرّح رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، خلال نهاية الأسبوع، أن البلدية لا تزال تناقش إمكانية اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى نيويورك لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وقال ممَداني هذا الأسبوع في برنامج "المقابلة" لصحيفة نيويورك تايمز: "أعتقد أن مكان رئيس الوزراء نتنياهو هو في لاهاي".

واصل ممداني قائلاً: "إنه مجرم حرب اتُّهِم في المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف: "هذه وجهة نظر يشترك فيها الكثيرون، بسبب أفعاله في السنوات الأخيرة".

أوضح ممداني أنه ليس من الواضح ما إذا كان لديه الصلاحية القانونية لأمر شرطة نيويورك، التي يشرف عليها، باعتقال زعيم أجنبي مثل نتنياهو، لكنه قال إنه في "حوار نشط" مع القسم القانوني في المدينة حول هذا الموضوع. وأضاف: "ما يسمح لي به القانون في نيويورك، هذا ما سنفعله، لكننا لن نكتب قوانين خاصة بنا لهذا الغرض".

رد رئيس الحكومة نتنياهو وهاجم ممداني عندما كتب: "عليه أن يركز على إصلاح الضرر الذي تسبب به للمدينة"، ووصف المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها محكمة تتجاهل معايير القانون والعدالة، وأكد أنه لا توجد لها سلطة قضائية على الأمريكيين أو الإسرائيليين.