نفّذ الجيش الأميركي، ليل الأحد–الاثنين، أول عملية نقل جوي لمفاعل نووي صغير، في خطوة تأتي ضمن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتسريع نشر تقنيات الطاقة النووية داخل الولايات المتحدة وتعزيز قدرات تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز C-17 Globemaster III من قاعدة جوية في ولاية كاليفورنيا، ناقلة مكوّنات المفاعل – غير المزوّد بالوقود – إلى قاعدة عسكرية في ولاية يوتا. ووصفت وزارة الدفاع الخطوة بأنها استعراض لقدرة الولايات المتحدة على تحريك بنى تحتية نووية بسرعة لأغراض عسكرية ومدنية على حد سواء.

وقال مايكل دافي، مساعد وزير الدفاع، إن العملية "تقربنا من نشر الطاقة النووية في الوقت والمكان اللذين تشتد فيهما الحاجة إليها، بما يدعم جاهزية القوات ويعزز أمن الطاقة".

المفاعل، الذي تطوره شركة Valar Atomics، يبلغ حجمه تقريبًا حجم سيارة كبيرة، وتُقدَّر قدرته الإنتاجية بما يكفي لتزويد نحو خمسة آلاف منزل بالكهرباء. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في يوليو\حزيران المقبل، على أن يصل إلى طاقته الكاملة لاحقًا هذا العام.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع استخدام المفاعلات النووية الصغيرة كجزء من استراتيجية أوسع لزيادة إنتاج الكهرباء، خصوصًا في ظل الطلب المتنامي المرتبط بمتطلبات الأمن القومي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وكان ترامب قد وقّع في مايو\أيار الماضي أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تسريع تطوير ونشر مشاريع الطاقة النووية داخل البلاد.

ويرى مؤيدو هذه التقنية أنها توفر مصدرًا مستقرًا وآمنًا للطاقة بتكلفة تنافسية، مع قدرة على تزويد المواقع البعيدة بالكهرباء بشكل موثوق، فيما يحذر منتقدون من مخاطر تسريع اعتماد تقنيات لم تُختبر على نطاق واسع بعد، خاصة مع دخول شركات خاصة إلى هذا القطاع الحيوي.