بعد ساعات من تنصيبه… عمدة نيويورك يلغي حظر مقاطعة إسرائيل ويشعل جدلًا واسعًا

بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستورية كأول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، وقّع زهران ممداني مساء الخميس على أول أمرين إداريين في ولايته، ألغى بموجبهما الحظر البلدي على حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، كما ألغى اعتماد تعريف معاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) من القوانين البلدية.

وأثار القرار مفاجأة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي رأت فيه مؤشرًا على التوجه المتوقع لعلاقات المدينة مع إسرائيل والجالية اليهودية خلال السنوات الأربع المقبلة. كما قوبل بانتقادات حادة من منظمات يهودية كبرى في الولايات المتحدة، حيث وصف مدير مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، ويليام داروف، الخطوة بأنها “إشارة مقلقة” بعد يوم واحد فقط من تولي ممداني منصبه.

ويعني إلغاء الأمر التنفيذي الذي وقّعه العمدة السابق إريك آدامز الشهر الماضي، رفع التهديد بفرض عقوبات اقتصادية أو تأديبية على موظفين أو موردين يدعمون مقاطعة إسرائيل على المستوى البلدي. إلا أن القرار لا يلغي القوانين المعمول بها على مستوى ولاية نيويورك منذ عام 2016، والتي تمنع استثمار أموال الولاية أو التعاقد مع جهات تشارك في مقاطعة إسرائيل، ما قد يخلق صدامًا قانونيًا وماليًا بين المدينة والولاية.

كما ألغى ممداني القرار الذي اعتمد تعريف IHRA لمعاداة السامية كأداة عمل لرصد جرائم الكراهية، معتبرًا في مواقف سابقة أن التعريف يقيّد حرية النقد السياسي. ويثير هذا الإلغاء مخاوف من غياب معايير واضحة للتعامل مع حوادث معاداة السامية، في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الكراهية.

ZOHRAN MAMDAI via X

وأوضح مكتب ممداني أن هذه القرارات تأتي ضمن حزمة أوسع شملت إلغاء تسعة أوامر تنفيذية أصدرها سلفه في الأشهر الأخيرة من ولايته، في إطار ما وصفه العمدة الجديد بمحاولة “البدء من صفحة نظيفة”. وفي المقابل، أكد ممداني الإبقاء على مكتب مكافحة معاداة السامية الذي أنشأه آدامز، مع الإشارة إلى احتمال إدخال تعديلات على آلية عمله.