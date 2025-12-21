أين ترامب؟ صورة الرئيس أُزيلت من وثائق المدان بمخالفات جنسية إبستين

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الصباح (الأحد) أنه تم حذف العديد من الصور، بما في ذلك صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون تفسير من مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في قضية المدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين..

المجموعة نُشرت كما هو معلوم ليلة السبت الماضية، وتضمنت من بين أمور أخرى صوراً للرئيس السابق كلينتون بفستان أزرق وكعب عالٍ، وصوراً إضافية لنساء تم تغشية وجوههنّ. وبحسب الصحيفة الأمريكية، تمت إزالة ما مجموعه 16 صورة من الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة العدل من أجل نشر الوثائق.

خطوة النشر جاءت بعد نشر لجنة الديمقراطيين عشرات الآلاف من صور إبستين، بهدف الضغط على وزارة القضاء لكشف وثائق من القضية. من بين ما نشرته اللجنة أيضًا صور لرئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود باراك، وللمخرج وودي آلن، لكلينتون ولمؤسس "مايكروسوفت" بيل غيتس.

سُجّلت انتقادات كبيرة في الولايات المتحدة بسبب أن معظم الوثائق التي نُشرت كانت مُشوّهة، وبعضها مُشوّه بالكامل. الصور التي نُشرت تتضمن أيضًا صورة شاشة لمقطع من محادثة نصية، حيث يتحدث شخص ما عن إرسال فتيات. "لا أعرف، حاول أن ترسل شخصًا آخر. لدي صديق/ة سكاوت، أرسلت لي اليوم عدة فتيات. لكنها تطلب 1000 دولار لكل فتاة. سأرسل لك الآن فتيات. ربما إحداهن ستكون مناسبة لـ J؟"، كُتب.