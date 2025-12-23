"المرة الأخيرة التي سيفعل ذلك": التهديد الأمريكي ضد رئيس فنزويلا

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الثلاثاء) من تهديداته ضد رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في حين تسعى الولايات المتحدة لاعتراض ناقلات النفط التي تخدم صناعة النفط في البلاد.

ترامب قال: "إذا تصرف بخشونة، فستكون هذه آخر مرة يستطيع فيها التصرف بخشونة". لاحقًا، سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كان هدف الضغط العسكري الذي يمارسه على فنزويلا هو دفع مادورو للتنحي، فأجاب: "سيكون من 'الذَكاء' من جانبه أن يترك السلطة".

كما هو معروف، في الأسبوع الماضي أعلن ترامب عن نظام مادورو كمنظمة إرهابية أجنبية، وفرض حظرًا على ناقلات النفط التي تخرج من فنزويلا. في البيان الذي نشره هدد الرئيس وكتب: "فنزويلا محاطة بالكامل بأسطول السفن الحربية الأكبر الذي تم تجميعه في تاريخ أمريكا الجنوبية. سيستمر في النمو، والصدمة بالنسبة لهم ستكون غير مسبوقة - حتى اللحظة التي يعيدون فيها إلى الولايات المتحدة كل النفط والأرض والممتلكات الأخرى التي سرقوها منا في الماضي."

في غضون ذلك، أعلن الرئيس أنه سيبني سفينتي حربية جديدتين من "فئة ترامب". وصرح سكرتير البحرية، جون فيلن، أن السفن هي "مجرد جزء واحد من أسطول الذهب التابع للرئيس الذي سنقوم ببنائه".