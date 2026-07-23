تم تعليق عميل الخدمة السرية، الذي كان جزءًا من فريق الحماية لنائب الرئيس جي. دي. فانس، وإحالته إلى عطلة إدارية، وذلك بحسب ما أفادت شبكة CNN اليوم (الخميس).

الخطوة الاستثنائية التي اتُخذت جاءت في أعقاب الاشتباه بأن العميل سرب وكان مصدرًا لخبر صحفي كشف تفاصيل عملياتية، بما في ذلك بيانات السفر والجداول الزمنية لنائب الرئيس. الآن، وحدة التحقيقات الداخلية في الوكالة تجري تحقيقًا رسميًا في الموضوع، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإجراء سيؤدي إلى عقوبات إدارية أو إلى توجيه اتهامات جنائية.

وفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، يشتبه في أن العميل سرّب معلومات لشبكة MS NOW، المرتبطة باليسار الأمريكي، من أجل تقرير تناول إحباط رجال الأمن من كثرة الرحلات الشخصية التي يقوم بها فانس.

من بين أمور الأخرى، وُصفت في المقالة برامج سفر مفصلة، مثل رحلة مخطط لها لنائب الرئيس مع ابنه بمروحية تابعة لمشاة البحرية إلى درس غولف - خطة أُلغيت لاحقاً. هذا النشر أثار غضباً شديداً بين كبار المسؤولين في الخدمة السرية، في مكتب التحقيقات الفيدرالي وفي البيت الأبيض، إذ غضبوا لأن تفاصيل عملياتية وحساسة للغاية تم الكشف عنها للإعلام.

هذا التطور يحدث على خلفية سياسة صارمة من إدارة ترامب، التي أعلنت حربًا على التسريبات وكشف المعلومات غير المصرح بها لوسائل الإعلام. كفاح الإدارة ضد هذه الظاهرة قد تدهور بالفعل إلى مواجهات قانونية مباشرة؛ فقط مؤخرًا تلقى أربعة صحفيين من صحيفة "نيويورك تايمز" استدعاءات للإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين فيدرالية، وذلك في إطار تحقيق يخص تقاريرهم حول ترتيبات الأمن في الطائرة الرئاسية الجديدة التي منحتها دولة قطر لترامب.