بالفيديو: جندي أمريكي يصرخ في وجه بيت هيغسيث داخل نصب تذكاري

حادثة غير مألوفة: صرخ جندي في الجيش الأمريكي، ليل الخميس، في وجه وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، أثناء زيارة الأخير لـ«قبر الجندي المجهول» في مقبرة أرلينغتون الوطنية. ووقعت الحادثة بعدما ضحك هيغسيث ومرافقوه أثناء زيارة النصب التذكاري. وصرخ الجندي في وجههم قائلاً: «على جميع الزوار الحفاظ على أجواء من الهدوء والاحترام في جميع الأوقات».

قبل ذلك بلحظات، كان هيغسيث وزوجته جينيفر وعدد من كبار مساعديه يلتقطون الصور ويتحدثون ويضحكون أمام القبر، وهو نصب تذكاري للجنود الذين لم يُعرف مكان دفنهم بعد المعارك، ويقع في مقبرة أرلينغتون الوطنية. وشارك هيغسيث في مراسم يوم المحاربين القدامى، التي وضع خلالها الرئيس دونالد ترامب إكليلًا تكريمًا لأفراد القوات المسلحة الذين سقطوا.

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عندما طُلب منه التعليق على الواقعة، قال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل إن هيغسيث والوزارة «احترما دائمًا تضحيات أفراد الخدمة العسكرية. وأثناء إحياء هذه المناسبة الاحتفالية، ذكّر أحد الجنود الجميع، بطريقة مناسبة ومحترمة، بالتحلي بآداب السلوك».

تعيد الحادثة اسم هيغسيث إلى عناوين الأخبار بعد يوم واحد فقط من نجاته بصعوبة من العزل. وكان عضو الكونغرس توماس ماسي، الجمهوري من كنتاكي والمنتقد الصريح للقتال في إيران، الذي أُطيح به نتيجة جهود ترامب، قد قدّم هذا الأسبوع مواد عزل ضد هيغسيث.

صوّت مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون بأغلبية 211 صوتًا مقابل 204 لطيّ القرار، لكن زعيم الأقلية، حكيم جيفريز، الذي من المقرر أن يتولى رئاسة مجلس النواب في يناير، أشار إلى أن الديمقراطيين لن يتخلوا عن جهود عزل هيغسيث.