ترامب يدعم المرشح الفلسطيني نصري عصفورة لرئاسة هندوراس

تتجه أنظار سكان هندوراس اليوم إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية شديدة التنافس، بينما يخيم تهديد مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي دعاهم صراحةً للتصويت لمرشحه المفضل، نصري "تيتو" عصفورة ، ملوّحًا بقطع المساعدات الأميركية عن البلاد في حال خسارته.

وتشهد البلاد سباقًا محتدمًا بين ثلاثة مرشحين يسعون لوراثة الرئيسة سيومارا كاسترو: عصفورة (67 عامًا)، زعيم "الحزب الوطني" اليميني وذو الأصول الفلسطينية؛ ريشي مونكادا (60 عامًا)، مرشحة حزب "ليبرا" الحاكم؛ والإعلامي المخضرم سلفادور نصر الله (72 عامًا)، زعيم "الحزب الليبرالي" ومن أصول لبنانية.

ترامب كتب عبر منصته "تروث سوشال": "إن لم يفز أسفورا، فلن نلقي أموالاً جيدة على شيء سيئ"، وهو تصريح اعتُبر تدخلاً فجًّا في شؤون دولة حليفة، ويضاف إلى سلسلة من الضغوط التي مارسها سابقًا على دول أخرى، بينها الأرجنتين في انتخابات منتصف الولاية الأخيرة.

وفي خطوة مفاجئة زادت من حدة الجدل، أعلن ترامب الجمعة منح عفو رئاسي للرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هرنانديز، المحسوب على الحزب ذاته الذي ينتمي إليه أسفورا. هرنانديز كان قد أُدين في الولايات المتحدة وحُكم عليه بالسجن 45 عامًا لدوره في تحويل بلاده إلى ممر رئيسي لتجارة المخدرات بين عامَي 2014 و2022.

وأثار قرار العفو صدمة واسعة داخل هندوراس، خصوصًا وأنه يأتي في وقت تعلن فيه إدارة ترامب تشديد حملتها ضد شبكات تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، وتدفع بمزيد من القوات الأميركية إلى البحر الكاريبي، في ظل حديث عن احتمال عملية عسكرية في فنزويلا.

ويزيد هذا التداخل بين الضغوط السياسية والعفو المثير للجدل من تعقيد المشهد الانتخابي، فيما يترقب المواطنون النتائج وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على علاقة بلادهم بالولايات المتحدة ومستقبل الدعم الاقتصادي الحيوي لها.