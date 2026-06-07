كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية شراء أرخبيل جزر تشاغوس من موريشيوس، في خطوة قد تعرقل الترتيبات الجارية بشأن نقل السيادة على الجزر من بريطانيا إلى موريشيوس.

وبحسب صحيفة "التلغراف"، تأتي هذه المناقشات في ظل الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لجزيرة دييغو غارسيا، التي تضم قاعدة عسكرية مشتركة تُعد من أهم المواقع العسكرية للولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي.

وكانت لندن وبورت لويس قد توصلتا العام الماضي إلى اتفاق مبدئي يقضي بنقل السيادة على جزر تشاغوس إلى موريشيوس، مع الإبقاء على استخدام القاعدة العسكرية في دييغو غارسيا لفترة طويلة بموجب ترتيبات خاصة.

وتكتسب الجزيرة أهمية خاصة بسبب دورها في دعم العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط وآسيا، حيث استُخدمت سابقاً كنقطة انطلاق لعدد من العمليات الجوية الاستراتيجية.