شهدت منطقة زفرنتس الساحلية جنوب ألبانيا اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين من أبناء الأقلية اليونانية، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة ضد مشروع سياحي فاخر مثير للجدل يُقال إنه مرتبط باستثمارات تعود إلى جاريد كوشنر وإيفانكا ترامب.

ووقعت المواجهات في منطقة تُعد من أكثر المناطق البيئية حساسية على الساحل الألباني، حيث يعارض السكان المحليون خطط تطوير منتجع سياحي ضخم، معتبرين أن المشروع قد يهدد البيئة الطبيعية ويؤثر على أراضٍ وممتلكات تعود لعائلات من الأقلية اليونانية المقيمة في المنطقة منذ أجيال.

وبحسب تقارير محلية، أُصيب مواطن من أصول يونانية خلال الاشتباكات، ما دفع اليونان إلى المطالبة بإجراء تحقيق شامل في الحادثة وضمان احترام حقوق الأقليات وحماية ممتلكاتها.

ويتركز الجدل حول المشروع في منطقة زفرنتس القريبة من بحيرة نارتا ودلتا نهر فيوسا، وهي منطقة تصنفها منظمات بيئية ضمن آخر النظم الساحلية شبه البكر في حوض البحر المتوسط. ورغم أهميتها البيئية، أصبحت المنطقة هدفاً لمشاريع استثمارية وسياحية ضخمة تشمل فنادق فاخرة ومجمعات سكنية ومنتجعات راقية.

وترى منظمات بيئية أوروبية أن تعديلات تشريعية أقرتها الحكومة الألبانية خلال السنوات الأخيرة سهلت تنفيذ استثمارات استراتيجية حتى في بعض المناطق المحمية، ما أثار انتقادات واسعة من ناشطين وخبراء بيئيين.

من جانبها، أبدت وزارة الخارجية اليونانية "قلقاً بالغاً" إزاء الأحداث، مؤكدة أن سفارتها في العاصمة الألبانية تيرانا قدمت المساعدة القنصلية والطبية للمصاب، ودعت السلطات الألبانية إلى التحقيق في ملابسات الاشتباكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتحول الخلاف حول المشروع من قضية محلية تتعلق بالتنمية السياحية إلى ملف يجمع بين قضايا الاستثمار الأجنبي وحماية البيئة وحقوق الأقليات والتنافس الجيوسياسي في منطقة البلقان، وسط مخاوف من تصاعد التوتر في المرحلة المقبلة.