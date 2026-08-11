هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أدلى صباح اليوم (الثلاثاء) بتصريحات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية الحرب في غزة.

هانتر جلس لإجراء مقابلة مع المقدم والمؤثر المعادي لإسرائيل تاكر كارلسون، وقال له: "من المفترض أن أكرهك لأنهم يقولون إنك معادٍ للسامية. أنا أعلم بنسبة مئة في المئة أنك لست كذلك". ثم أضاف: "إذا كان من المعاداة للسامية الإشارة إلى أن بنيامين نتنياهو هو تجسيد الشر، فأنا لا أعرف ماذا أقول للناس. أعني، فقط افتحوا أعينكم. افتحوا قلوبكم لدقيقة واحدة".

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في السنوات الأخيرة تصدّر اسم هانتر بايدن العناوين بعد أن وُجّهت إليه تهم بجرائم تتعلق بالضرائب والسلاح. في ديسمبر 2024، منح له جو بايدن، الذي كان لا يزال رئيس الولايات المتحدة، عفواً رئاسياً. في بيان أصدره، قال الأب إنه قرر العفو عن ابنه لأنه تمت محاكمته "بشكل انتقائي وغير عادل"، وأضاف أن "هانتر يتلقى معاملة مختلفة" عن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مشابهة.

قال في بيانه: "أنا أؤمن بجهاز القضاء، لكنني أؤمن أيضاً أن السياسة الخام لوثت هذه العملية وأدت إلى تشويه العدالة... آمل أن يفهم الأمريكيون لماذا يصل أب وأيضاً رئيس إلى هذا القرار".