"يحب الفتيات المراهقات": المزيد من الاقتباسات المحرجة لترامب في قضية إبستين

رسالة مقلقة، يُزعم أنها كُتبت من قبل المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين ونُشرت اليوم (الثلاثاء)، تحتوي على اقتباسات يُدّعى فيها أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "يشاطرنا حبنا للفتيات الصغيرات والناضجات".

الرسالة، التي أُرسلت إلى لاري ناصر، طبيب منتخب الجمباز الأولمبي للولايات المتحدة، أُدرجت ضمن مجموعة الوثائق الأخيرة التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة. في مضمونها، يتوجه إبشتاين إلى المدرب ويقول إن الاثنين يشتركان في أمر واحد: "حبنا واهتمامنا بالفتيات الصغيرات، والأمل في أن يصلن إلى تحقيق كامل 'إمكاناتهن'".

أضاف إبستين وقال إن الرئيس ترامب شريك في ذلك. "عندما تمر فتاة جميلة من أمامه، كان يحب 'أن يمد يده'، بينما كنا نجد أنفسنا نبحث عن طعام في غرف الطعام التابعة للنظام". تاريخ الرسالة هو من أغسطس 2019، خلال فترة الولاية السابقة للرئيس وفي الشهر الذي توفي فيه المجرم الجنسي، وقد عبّر عن حزنه بالكلمات: "الحياة ليست عادلة".

يظهر أم لا يظهر؟ التقرير الأمريكي - واختفاء التوثيق

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرًا بأن عدداً من الصور، من بينها صورة يظهر فيها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، أُزيلت دون تفسير من مجموعة الوثائق الكبيرة الخاصة بتحقيقات قضية المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين. ووفقًا للصحيفة الأمريكية، تم في المجمل حذف 16 صورة من الموقع الإلكتروني الذي أنشأته وزارة العدل لنشر الوثائق.

ترامب دافع عن الرئيس السابق بيل كلينتون، الذي ظهرت صُوره في ملفات إبشتاين، وحذّر من المساس بسمعة أشخاص أبرياء: "لا تعجبني الصور التي تظهر لبيل كلينتون. ولا تعجبني الصور التي تظهر لأشخاص آخرين، أعتقد أن هذا أمر فظيع."

كما هو معروف، كان ترامب وكلينتون صديقين حتى الخلاف في أوائل سنوات الألفين، والآن يقول ترامب إن كلينتون "ولد كبير" و"يستطيع التعامل مع ذلك".