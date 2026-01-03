"حماية الجالية اليهودية على رأس أولوياتي" : تعهد زهران ممداني بعد إلغاء حظر مقاطعة إسرائيل

أكد عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، أمس الجمعة أن حماية الجالية اليهودية ستكون من أولويات إدارته، وذلك خلال توقيعه أول أمر إداري له فور توليه منصبه. الأمر الإداري ألغى الحظر المحلي على حملة مقاطعة إسرائيل (BDS) وأزال تبني تعريف معاداة السامية الدولي (IHRA) من عدة قوانين بلدية.

وخلال مؤتمر صحفي في غراند أرمي بلازا ببروكلين، قال ممداني: "حماية اليهود في نيويورك ستكون محور الإدارة الجديدة، ونسعى لضمان أن تكون المدينة مكانًا آمنًا يحمي حقوق الجميع، بعيدًا عن التمييز أو الكراهية". وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع منظمات يهودية، بما فيها مجموعات تقدمية أعربت عن تحفظاتها على تعريف IHRA، مؤكّدًا أن الهدف هو حماية الجالية بشكل عملي وفعّال.

وأضاف ممداني أن إدارة المدينة ستواصل محاربة الكراهية والفصل داخل المجتمع، وستدعم برامج الوقاية من جرائم الكراهية وتعزيز التعاون بين المجتمعات المختلفة، بما يحقق أمانًا وكرامة لجميع سكان المدينة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن دهشتها من القرار، معتبرة أنه قد يعكس توجهًا جديدًا في علاقات المدينة مع إسرائيل والجالية اليهودية. وفي المقابل، اعتبرت بعض الجهات أن إلغاء تبني تعريف IHRA وإزالة القيود على مقاطعة إسرائيل خطوة مثيرة للجدل.