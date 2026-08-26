مذبحة مروعة في مونتانا.. رجل يقتل والديه وطليقته وأطفاله ويحرق المنزل

مجزرة مروعة حدثت في مدينة بيلينغز بولاية مونتانا، حيث قام رجل بقتل والديه وزوجته وأطفاله - ثم أنهى حياته. وفقًا للتقرير الذي نُشر خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) في وكالة الأنباء AP، فإن والدي القاتل، ألين سميث، طلبا منه مغادرة المنزل قبل عدة أسابيع. لقد فعل ذلك، لكنه عاد يوم الأحد الماضي وارتكب جريمة القتل الوحشية.

أشار جيران العائلة إلى أن القتلى ينتمون إلى أربعة أجيال - بدءًا من الجدة الكبرى، التي كانت في التسعينات من عمرها، وصولاً إلى ابنة القاتل - التي لم تتجاوز السابعة من عمرها عند وفاتها. وكما ذُكر، بعد أن أطلق النار وقتل أفراد عائلته - أشعل النار في المنزل الذي كانوا فيه. براد إيرنالد، الذي كانت زوجته وأولاده من بين الضحايا، أشار إلى أنه بعد إشعال الحريق - حاول القاتل الهروب، لكنه واجه الشرطة المحلية وهناك أنهى حياته.

وفقًا للتقارير في الدولة، القتلى هم طليقة سميت - ميغان جيكير، وطفليهما - أوين البالغ من العمر 13 عامًا وكلوي البالغة من العمر سبع سنوات. إلى جانبهم، قُتل أيضًا اثنان من أطفال جيكير وزوجها - لندن البالغ من العمر 15 عامًا وشارلوت البالغة من العمر 12 عامًا. "الشيء الوحيد الذي نعرفه عن ما حدث في المكان هو أن شارلوت كانت بطلة حقيقية، واتصلت بمركز الطوارئ في محاولة لإنقاذ عائلتها، وهذا ما نريد أن يعرفه الجميع"، أشار جيران العائلة.

"ظهرت العديد من العلامات الحمراء – وحاول العديد من الأشخاص التحذير لكن لم يستمع إليهم أحد"، أضاف إيرلاند، "قبل إطلاق النار، قضى سميث معظم وقته منغلقاً على نفسه وجالساً أمام الحاسوب. لا أحد يعرف ماذا كان يفعل هناك". وأضاف: "حسب علمي، لم يلجأ أبداً للعنف الجسدي، لكنه كان قد يلجأ للعنف اللفظي".