أُصيب ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، اليوم (الأحد) بإطلاق نار خلال احتفالات يوم الاستقلال الأمريكي في كوني آيلاند في نيويورك، وذلك بحسب ما أفادت به قناة ABC News.

وفقًا للتقرير, شرطة نيويورك عثرت في موقع إطلاق النار على سلاح ولم تُجرِ حتى الان اعتقالات. في وقت لاحق، أفادت قوى الطب والأمن أن من بين الجرحى، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أُصيب في البطن، مراهق يبلغ من العمر 14 عامًا أُصيب في ساقيه، امرأة تبلغ من العمر 21 عامًا أُصيبت في صدرها، امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا أُصيبت في رجلها، رجل يبلغ من العمر 33 عامًا أُصيب في صدره، ورجل يبلغ من العمر 37 عامًا أُصيب في كتفه.