أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إنشاء "قوة الذكاء الاصطناعي على غرار ما فعلته مع قوة الفضاء، التي حققت نجاحًا باهرًا خلال ولايتي الأولى"، وأضاف "إنشاء هذه القوة يهدف إلى منع الذكاء الاصطناعي من تدمير الولايات المتحدة أو القضاء عليها".

وقال ترامب، مؤيدًا صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكية: "بدأ كل شيء بهجوم على مراكز بياناتنا، إلى أن أدرك الناس مدى فائدتها للمجتمعات التي بُنيت فيها. وكانت النتيجة ارتفاع الأجور، وانخفاض الضرائب، وشوارع أكثر أمانًا، وقد فشل الهجوم المجنون على مراكز البيانات إلى حد كبير". وأوضح: "لن نُعيق أو نُخمد نمو هذه الصناعة المذهلة بأي شكل من الأشكال. بل على العكس، سنُعززها وندعمها ونُشرف عليها أثناء نموها! ومع ذلك، سنبحث أيضًا عن الجوانب السلبية، ويمكننا القيام بذلك بسهولة من خلال أنظمة العدالة الجنائية والمدنية القائمة".

واختتم ترامب بيانه قائلاً: "لهذا الغرض، أُنشئ قوة الذكاء الاصطناعي. وبناءً على ذلك، سأعلن في المستقبل القريب عن قيصر الذكاء الاصطناعي - ولا ينبغي أن يتقدم لهذا المنصب إلا أصحاب الذكاء العالي - فنحن نقود الصين وبقية العالم، وأعتزم الحفاظ على هذا الوضع!"