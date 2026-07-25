ترامب يسخر من زعيم الديمقراطيين: "سأرسل له زيًا فلسطينيًا لاستقبال بيبي"

استغل رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خطابه الليلة (بين الجمعة والسبت) في العشاء التقليدي لرابطة مراسلي البيت الأبيض لعرض ستاند أب صاخب ومليء بالفكاهة.

خلال الحدث، أكد الرئيس بطريقته المميزة أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن الأسبوع المقبل، فيما لمّح بحدة إلى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: "لقد أصبح فلسطينياً فخوراً! في الواقع، سأرسل له غداً زياً فلسطينياً جميلاً لكي يتمكن من استقبال بيبي نتنياهو عندما يصل إلى المدينة."

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نكات الرئيس، التي كانت كل شيء ما عدا ملائمة سياسياً، تشير إلى أن كُتابه الجدد فهموا جيداً من هو جمهوره المستهدف، وسرعان ما أصبحت منتشرة على الإنترنت. الرئيس لم يوفر النقد أيضاً من الصحفيين ومن خصومه السياسيين، عندما مازح حول السترات الواقية من الرصاص: "كثير من الناس لم يرغبوا في ارتداء السترة لأنهم يفضلون الموت على أن يبدوا أثقل بعشرين باوند".

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لقد رد بابتسامة وبروح طيبة حتى عندما فاز صحفيو "وول ستريت جورنال" بجائزة على تحقيق يتعلق بعلاقاته مع جيفري إبستين – تحقيق رفع ضدهم بسببه دعوى قضائية ضخمة. بالإضافة إلى ذلك، قام ترامب بالسخرية من مراسلة CNN كايتلين كولينز، وأثنى عليها بطريقة غير متواضعة قائلاً: "ظننت أن كايتلين حققت نجاحًا كبيرًا مع راعٍ جديد، لكن بعد ذلك أبلغوني أن تلك لم تكن هي على علبة 'باد لايت'، بل كانت ديلان مولفاني". وقد أشار ترامب بذلك إلى شخصية الإنترنت المتحولة جنسياً ديلان مولفاني، التي تعرضت لحملة شرسة من اليمين بعد حملة إعلانات برئاستها منذ عدة سنوات.

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واصل ترامب إضحاك القاعة عندما تطرق إلى وزير الصحة روبرت كينيدي: "هو بنفسه دهس البقرة بسيارته، قطعها وجلبها إلى هنا لكي تتمكنوا من أكلها - إذًا هي طازجة جدًا".

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بالإضافة إلى ذلك، مازح الرئيس حول ترشحه لولاية رابعة للرئاسة: "لقد فزت ثلاث مرات - والآن سأفعل ذلك مرة أخرى!"

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أُقيم حدث العشاء الليلة بشكل محدود بعد أن تم إلغاؤه في الأصل في شهر أبريل إثر محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب.

عند حديثه عن ذلك الإلغاء الذي جعل الكثيرين يختبئون، قال الرئيس مازحاً: "بعد أن سمعوا إطلاق النار، صرخ الناس 'انبطحوا!'، مما دفع نيكي ميناج إلى البدء بالرقص الـ'توركينغ' – هي الوحيدة التي فهمت حقاً ماذا يعني ذلك".