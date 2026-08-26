جهاز الخدمة السرية يحقق في مقطع فيديو إيراني يهدد بارون ترامب

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي عن فتح تحقيق بشأن فيديو يهدد بارون ترامب، نجل دونالد ترامب، بثته وسيلة إعلامية إيرانية رسمية.

بعنوان "أين وكيف يجب قتل بارون ترامب"، تؤكد اللقطة أن تحركات الشاب البالغ من العمر 20 عامًا كانت "تحت المراقبة بالكامل". كما تدّعي أنه تم جمع معلومات عن جامعته، والمركبات التي ترافقه، والعملاء المكلفين بحمايته.

تشير الفيديو أيضًا إلى مكافأة قدرها 10 ملايين دولار تستهدف بارون ترامب. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذا الادعاء بشكل مستقل.

"إن جهاز الخدمة السرية على علم بهذا الفيديو ويُحقق في أي عنصر يمكن أن يُعتبر تهديداً للأشخاص الذين هم تحت حمايته "، صرح بذلك المتحدث باسمه نيت هيرينج. ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل لأسباب تتعلق بأمن العمليات.

تأتي هذا التهديد بعد نشر محتويات مماثلة في إيران تستهدف دونالد ترامب وعدداً من أفراد عائلته. وغالباً ما تتعهد طهران بالانتقام لمقتل الجنرال قاسم سليماني، الذي قُتل في عام 2020 خلال غارة أمريكية بأمر من الرئيس ترامب.