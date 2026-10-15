أوباما يهاجم إسرائيل: "أخذت أراضي من أصحابها وتمادت وفقدت الأرضية الأخلاقية"

انتقد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إسرائيل على خلفية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، معتبرًا أنها "فقدت الأرضية الأخلاقية"، وأنها تعتمد على قوتها العسكرية من دون تقديم تنازلات. ونقلت صحيفة «إندبندنت» الأيرلندية هذه التصريحات، التي أدلى بها أوباما خلال فعالية في مدينة بلفاست، يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب الصحيفة، قال أوباما إن الشعب اليهودي عانى تاريخيًا من الاضطهاد وسعى إلى إيجاد ملاذ آمن، لكنه أضاف أن هذا الشعب "أخذ أرضًا من أناس آخرين وتمادى"، في إشارة إلى الصراع على الأرض بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق أن إسرائيل "تخلت عن الأرضية الأخلاقية"، مشيرًا إلى أنها تستند إلى تفوقها العسكري من دون أن تعرض تنازلات، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

أوباما: العنف يجب أن يؤلم الجميع

وتطرق أوباما إلى تداعيات العنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، قائلًا إنه "يجب أن يؤلم الجميع"، ووصف الصراع بأنه "نوع من الجنون".

وفي المقابل، شدد على ضرورة أن يتبنى الفلسطينيون استراتيجية لا تقوم على تحقيق انتصار عسكري، في إشارة إلى أن إنهاء الصراع يتطلب، وفقًا لطرحه، مسارًا يتجاوز منطق الحسم بالقوة.

وجاءت التصريحات خلال زيارة أوباما إلى بلفاست في أيرلندا الشمالية، حيث حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كوينز. ولم يتضمن التقرير المنقول تفاصيل إضافية بشأن سياق النقاش الذي وردت خلاله تصريحاته.