يواجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث انتقادات متزايدة في الكونغرس، على خلفية محاولاته الدفع نحو إقرار ميزانية دفاعية غير مسبوقة تبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، بالتزامن مع استبعاد أعضاء ديمقراطيين من اجتماعات مغلقة خصصت لعرض خطة الإنفاق الجديدة.

وبحسب تقرير نشرته "بوليتيكو"، عقد هيغسيث خلال الأسابيع الأخيرة اجتماعات في مبنى الكابيتول لعرض خطته على أعضاء في الكونغرس، لكنه لم يدعُ إليها أعضاء الحزب الديمقراطي، رغم حاجة الإدارة إلى دعمهم لإقرار الجزء الأكبر من التمويل.

وأثارت الخطوة انتقادات حتى داخل الحزب الجمهوري، إذ اعتبر عدد من أعضاء الكونغرس أن استبعاد الديمقراطيين قد يعرقل جهود الإدارة بدلًا من تسهيل تمرير الميزانية.

وقال السيناتور الجمهوري ثوم تيليس إن على وزير الدفاع أن يكون على تواصل مع أعضاء الحزبين، مشيرًا إلى أن الحصول على دعم الكونغرس يتطلب الحوار مع جميع الأطراف.

كما رأى عضو جمهوري في لجنة القوات المسلحة أن الإدارة تقدم حججها أمام أشخاص مؤيدين لها أصلًا، معتبرًا أن الإحاطات بشأن الميزانية ينبغي أن تشمل جميع أعضاء مجلس الشيوخ.

الديمقراطيون يهددون بمعارضة التمويل

وقد تواجه خطة هيغسيث عقبة سياسية كبيرة، بعدما تعهد الديمقراطيون بمعارضة مشاريع قوانين التمويل، في وقت تحتاج فيه الإدارة إلى أصواتهم لتمرير الجزء الأكبر من الميزانية.

ووفق التقرير، يضغط هيغسيث ومسؤولون آخرون في إدارة الرئيس دونالد ترامب على الجمهوريين لاستخدام إجراءات تشريعية خاصة تسمح بمحاولة تجاوز المعارضة الديمقراطية وتمرير أجزاء من التمويل.

في المقابل، دعا أعضاء جمهوريون البيت الأبيض إلى تغيير نهجه، محذرين من أن استبعاد الحزب الديمقراطي قد يجعل تمرير الميزانية أكثر صعوبة.

وأعرب مسؤولون في الإدارة عن مخاوف من احتمال تسريب المعلومات التي ستُعرض على الديمقراطيين إلى وسائل الإعلام، وهو ما تستخدمه الإدارة لتبرير بعض القيود على الإحاطات.

من جانبها، انتقدت السيناتورة الديمقراطية جين شاهين ما وصفته بتراجع الإدارة عن الأعراف المتبعة في الكونغرس، مشيرة إلى أن الإحاطات الدورية أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كانت ممارسة معتادة منذ سنوات.

ويأتي الخلاف في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية، ما يجعل الحصول على موافقة الكونغرس تحديًا سياسيًا رئيسيًا أمام وزارة الدفاع.