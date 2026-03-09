ترامب في تصريح دراماتيكي: "الحرب في إيران قد أُنجزت تقريباً."

قال رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الإثنين) لشبكة CBS إن "الحرب مع إيران قد انتهت تقريبًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي أيضًا أن "الولايات المتحدة متقدمة جدًا بالنسبة للجدول الزمني الذي تم تحديده وهو 4-5 أسابيع". وقال مصدر رفيع هذا المساء تعقيبًا على أقوال ترامب لقناة i24NEWS: "لم يُنجز شيء بعد، تقديرنا المسبق كان نحو أسبوعين من العمليات العسكرية".

خلال خطاب ألقاه اليوم، قال الرئيس ترامب إن الحرب مع إيران ستكون "قصيرة الأمد"، وأضاف: "لن نتوقف حتى يُهزم العدو بشكل كامل. إيران ارتكبت الكثير من الأمور السيئة".

وقال ترامب "مع الإسرائيليين نحن نقضي على العدو في عرض مذهل من القدرات العسكرية. قواتهم البحرية في القاع. قادتهم اختفوا، أو أنهم يعدّون الأيام حتى يختفوا. لقد انتصرنا بالفعل من نواحٍ عديدة، لكن ليس بما فيه الكفاية"، وتابع. "قالوا لي تأكد أنك تنتصر - نحن نتأكد من ذلك. نحن نواصل التقدم من أجل تحقيق نصر حاسم وإزالة هذا التهديد مرة واحدة وإلى الأبد."

مُجتبى خامنئي أُصيب في الضربات الإسرائيلية-الأمريكية، كما أكدّت اليوم وسائل إعلام في إيران. في وقت سابق اليوم قال الرئيس الأمريكي إن "إيران ارتكبت خطأ كبيراً عندما عيّنت مُجتبى خامنئي". وفي وقت سابق صرّح ترامب بأنه "لن يفصّل بشأن الخطط المتعلقة به".

موجتبا خامنئي اختير أمس بشكل رسمي ليكون القائد الأعلى الجديد لإيران. موجتبا هو الابن الثاني للقائد الأعلى السابق علي خامنئي، الذي تم اغتياله في هجوم إسرائيلي في بداية عملية "زئير الأسد".