الولايات المتحدة توقف تأشيرات الهجرة لمصر وسوريا ودول عربية ضمن 75 دولة حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء أنها ستتوقف مؤقتاً عن إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، مشيرة إلى مخاوف من أن الوافدين الجدد قد يصبحون معتمدين على المساعدات العامة.

القرار، الذي لا يؤثر على تأشيرات السياحة، من المقرر أن يبدأ في 21 يناير\كانون ثاني وسيظل ساري المفعول حتى يتمكن المسؤولون من التأكد من أن المهاجرين لن يشكلوا عبئًا على البرامج الاجتماعية في الولايات المتحدة.

في بيان نُشر على منصة X، قالت الحكومة إن المهاجرين من الدول المدرجة "يستفيدون من المساعدات الاجتماعية على حساب الشعب الأمريكي بمعدلات غير مقبولة."

تتضمن القائمة مزيجًا من الحلفاء والخصوم والوجهات السياحية الشهيرة، وتشمل الأمريكتين وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا. ومن بين الدول المذكورة البرازيل وكوبا وإيران وروسيا وسوريا ومصر ونيجيريا ودول أصغر مثل بوتان والرأس الأخضر وسانت كيتس ونيفيس.

تتبع هذه السياسة سلسلة من القيود على التأشيرات فرضتها إدارة ترامب. ففي أواخر ديسمبركانون أول، أوقفت الإدارة تأشيرات التنوع، التي عادةً ما تسمح لما يصل إلى 55,000 مهاجر من دول لديها معدلات هجرة منخفضة تاريخياً إلى الولايات المتحدة بالدخول سنوياً.

لن يتأثر حاملو تأشيرات الهجرة الحاليون، لكن المسؤولين أشاروا إلى مراجعة بطاقات الإقامة الدائمة (الجرين كارد) التي صدرت في ظل إدارة بايدن.

وصرح جوزيف إدلو، مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، في نوفمبر، بأن كل بطاقة خضراء من "كل دولة مثيرة للقلق" ستخضع "لإعادة فحص شاملة ودقيقة"، وهي عملية قال إن الرئيس دونالد ترامب وجّه بها لحماية دافعي الضرائب الأمريكيين.

يستطيع حاملو البطاقات الخضراء الاستفادة من بعض المزايا العامة، مثل برنامج الرعاية الصحية الحكومي (Medicaid) وبرنامج الرعاية الصحية الحكومي (Medicare) وبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP) (المعروف سابقًا باسم قسائم الطعام)، ولكن هناك عادةً فترة انتظار مدتها خمس سنوات قبل استحقاقها، وفقًا لمنظمة الأبحاث غير الحزبية USAFacts.

يأتي تجميد التأشيرات إلى جانب إجراءات تنفيذية أخرى: فقد أعلنت وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم إلغاء أكثر من 100,000 تأشيرة في عام 2025، بما في ذلك تأشيرات السياحة لمخالفي مدة الإقامة وحوالي 10,500 تأشيرة طلاب وعمال مختصين بسبب جرائم جنائية، تتراوح بين القيادة تحت تأثير الكحول والسرقة.

قالت الإدارة إن الإجراءات تهدف إلى منع المهاجرين المستقبليين من أن يصبحوا عبئاً مالياً على الولايات المتحدة، مع الاستمرار في تدقيق نظام الهجرة في البلاد.