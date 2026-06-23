استطلاع جديد يكشف تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع معهد إبسوس أن نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراجعت إلى 34%، وهو أحد أدنى مستوياتها منذ بدء ولايته.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 63% من الأمريكيين لا يعتقدون أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران سيصمد لفترة طويلة، ما يعكس حالة من التشكيك الواسع في مستقبل التهدئة بين الجانبين.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 23% فقط من المشاركين يرون أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى بعد المواجهة الأخيرة، بينما قال 24% إن الصراع مع إيران كان يستحق التكلفة التي دفعها البلد.

وبيّنت النتائج انقسامًا واضحًا في المواقف السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث أعرب نحو نصف المشاركين من الجمهوريين، و80% من الديمقراطيين، عن عدم ثقتهم في أن الاتفاق بين الطرفين سيؤدي إلى تحقيق السلام.

وأوضحت رويترز أن شعبية ترامب كانت قد بدأت ولايته عند مستوى 47%، لكنها تراجعت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية، في ظل تحديات اقتصادية داخلية أبرزها التضخم، إضافة إلى الجدل حول سياسات الهجرة.

وشمل الاستطلاع عينة من 1,262 أمريكيًا، ما يعكس اتجاهًا عامًا متزايدًا نحو التشكيك في السياسات الخارجية والإدارة الحالية للملفات الدولية.