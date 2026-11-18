خلاف في البيت الأبيض: خلال الأسبوعين الماضيين، تزايد استياء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الطريقة التي ينتقده بها نائبه جيه دي فانس، وأبلغ مساعديه وحلفاءه أن فانس كان ينبغي أن يؤكد أنه اتخذ القرار الصائب بشن الحرب على إيران، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم الأربعاء.

في الوقت نفسه، واصل ترامب الإشادة بوزير خارجيته ماركو روبيو في أحاديث خاصة، ولمّح إلى أنه قد يكون مرشحًا قويًا للرئاسة، وفقًا للأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لوصف مناقشات تدور خلف أبواب مغلقة. وأشار حلفاء ترامب إلى أن روبيو قال مرارًا إن قرار الرئيس مهاجمة إيران كان ضروريًا للأمن القومي للبلاد.

ألمح ترامب علنًا إلى استيائه من فانس، إذ قال في وقت سابق من هذا الشهر إن نائب الرئيس كان ينبغي أن «يضيف جملة أخرى: لو اضطررت إلى فعل ذلك مرة أخرى، هل كنت ستفعله؟ الإجابة هي نعم»، موضحًا بذلك ما رأى أنه كان ناقصًا في تحليل السيد فانس.

قال حلفاء فانس، الذين تحدثوا هم أيضاً شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لوصف محادثات خاصة، إنه متردد بالفعل بشأن مستقبله السياسي. ويشيرون إلى أسرته الشابة (وُلد طفله الرابع في يوليو) بوصفها أحد الأسباب التي قد تدفعه إلى عدم الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2028. كما يشيرون إلى هوسه بالتحليلات السياسية والبيانات، ويرجحون أنه إذا لم يرَ طريقاً إلى الفوز، فقد ينسحب من السباق.

قد تكون تداعيات الحرب مع إيران، وعدم شعبيتها بين الناخبين، عاملًا مهمًا أيضًا. ويقول بعض حلفاء فانس إنه إذا قرر الرئيس استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق في إيران، فإن ذلك سيقلص بشكل كبير فرص فانس في الترشح.