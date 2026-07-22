رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، يرغب في دفع رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، لمنصب الأمين العام القادم للأمم المتحدة مع انتهاء ولاية أنطونيو غوتيريش في ديسمبر، وذلك حسبما أفيد اليوم (الأربعاء) في صحيفة نيويورك بوست.

مقرب من ترامب أوضح أن الرئيس يعتقد أن إنفانتينو يحظى بتقدير عالمي ويتمتع بقدرة خاصة على ربط الناس ببعضهم البعض. الاثنان تقاربا خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2026، حيث بذل المدير السويسري جهداً كبيراً لربط المنظمة بالبيت الأبيض، بل حتى منح ترامب "جائزة السلام" الأولى للفيفا.

المبادرة المفاجئة قد تهز السباق المخطط له، الذي عادة ما يعتمد على تناوب إقليمي غير رسمي وكان من المتوقع أن يؤدي إلى اختيار مرشح من أمريكا اللاتينية أو منطقة الكاريبي. من أجل الفوز بالمنصب، سيُطلب من إنفانتينو الحصول على دعم 15 من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دون فيتو من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، ومن ثم الحصول على موافقة الجمعية العامة.

على الرغم من التحديات الدبلوماسية والشكوك حول موافقة إنفانتينو، يقدّر مسؤولون في محيط الادارة الأمريكية أن شبكة علاقاته الدولية الواسعة قد تساعده على تجنيد ترشيحات إضافية بخلاف تلك الخاصة بترامب.

باولو زامبولي، رجل الأعمال والدبلوماسي الذي يعمل حالياً نائباً ومبعوثاً خاصاً لترامب للشراكات العالمية، أعرب عن دعمه الحماسي للفكرة وأشار إلى أن "فقط الرئيس ترامب يمكن أن يكون لديه فكرة عبقرية كهذه".

زامبولي، الذي شغل في السابق أيضًا منصب سفير لدى الأمم المتحدة من قبل دولة جزر دومينيكان، أضاف أن إنفانتينو سيكون قادرًا على جلب طاقة جديدة إلى البيروقراطية في المنظمة واستخدام الرياضة كأداة لربط الدول: "في الأمم المتحدة عليك أن تتعامل مع 193 دولة عضو. في الفيفا هناك أكثر من 200 عضو، والسجل الممتاز لجاني يُظهر أنه يعرف كيف يدير"..