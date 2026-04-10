ميلانيا، السيدة الأولى وزوجة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، اضطرت اليوم (الجمعة) إلى نفي الادعاءات حول وجود علاقات بينها وبين المجرم الجنسي جيفري إبستين. وقالت: "يجب أن تنتهي اليوم كل مزاعم الربط بيننا".

ميلانيا أنكرت أيضاً شائعات على الإنترنت، التي تفيد بأن إبستين هو الذي عرفها على الرئيس ترامب: "محاولات خبيثة للمساس بسمعتي". في الوقت الحالي، ليس واضحاً ما الذي دفعها لإصدار هذا التصريح. وأضافت السيدة الأولى أنها لم تكن ضحية، وأنها التقت الجاني الجنسي لفترة وجيزة فقط في عام 2000.

بالإضافة إلى ذلك، دعت ميلانيا يوم الخميس الماضي المشرعين "لمنح الضحايا الفرصة للإدلاء بشهادتهم تحت القسم أمام الكونغرس بقوة شهادة تحت القسم". وقالت: "يجب أن يكون لكل امرأة يومها لتروي قصتها علنًا إذا رغبت في ذلك، ويجب أن تُسجّل شهادتها بشكل دائم في سجل الكونغرس".

هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها ادعاءات تربط بينها وبين المجرم الجنسي، والتي أدت إلى معارك قانونية. في أكتوبر الماضي، أعلنت "هاربر كولينز المملكة المتحدة" أنها ستزيل عدة مقاطع تضمنت ادعاءات غير مؤكدة بأن ترامب وزوجته تعارفا عبر إبشتين. وقد اضطر موقع "ديلي بيست"، الذي نشر أموراً مشابهة، إلى التراجع والاعتذار عن ذلك.