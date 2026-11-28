سُجّل موقف محرج للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بمناسبة عيد الشكر. فكما أفاد مساء اليوم (الجمعة) مراسل القناة العبرية في الولايات المتحدة، يغئال رافيد، سُئل ترامب عن السياسة الإسرائيلية، لكنه أجاب بالخطأ عن إيران.

في تسجيل للحادثة، يُسمع مراسل يخاطب الرئيس الأمريكي ويسأله: «هل أتيحت لك فرصة هذا الأسبوع، أو هل ستتاح لك في الأيام المقبلة، للتحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو؟ وكيف تنوي التعامل مع القيادة الإسرائيلية المقبلة؟».

بينما اكتفى ترامب، فيما يتعلق بنتنياهو، بالرد بإيجاز: «لقد فعلت ذلك»، فور انتهاء السؤال الذي تناول القيادة المستقبلية لإسرائيل، بدا أن الرئيس قد خلط تمامًا بين الدولتين، فأجاب: «نحن نحاول منحهم فرصة للتصرف بحكمة. ليس لديهم جيش، فقد تكبّد جيشهم خسائر فادحة، ودُمّر سلاحهم الجوي».

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يأتي ارتباك الرئيس على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الحملة ضد إيران، التي كرر خلالها موقفه بأنه قادر على إنهاء الحرب متى شاء، وحذّر من أنه إذا لم يستجب النظام في طهران لمطالبه ويقبل المقترحات الأمريكية، فستضطر الولايات المتحدة إلى مواصلة ضربه. ويبدو أن الانشغال المكثف بالقضية الإيرانية أدى إلى زلة لسان الرئيس المفاجئة، تحديدًا عندما سُئل عن مستقبل الحكم في إسرائيل.