ترامب يأمر بإعداد خطة لغزو غرينلاند ويواجه معارضة داخلية

أفاد تقرير نُشر صباح اليوم (الأحد) في "ديلي ميل" أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أمر قادة قواته الخاصة بوضع خطة لغزو غرينلاند، لكنه واجه معارضة من كبار المسؤولين في الجيش.

مصادر أفادت لصحيفة ديلي ميل أن "الصقور السياسية" المحيطة بالرئيس الأمريكي، بقيادة المستشار السياسي ستيفن ميلر، تلقوا تشجيعًا كبيرًا بسبب نجاح العملية في القبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، إلى درجة أنهم يرغبون في التحرك بسرعة لاحتلال الجزيرة قبل أن تقوم روسيا أو الصين بذلك.

كما ورد أن الرئيس طلب من قادة القوات الخاصة في جيشه إعداد خطة غزو، إلا أن ذلك قوبل بمعارضة من هيئة الأركان المشتركة بحجة أنه غير قانوني ولن يحظى بدعم الكونغرس. ومن بين أمور أخرى، قد تؤدي هذه الخطوة الجريئة إلى خلاف بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وربما تُفضي فعلياً إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (الناتو)..