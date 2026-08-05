أعلنت السلطات في مقاطعة لوس أنجلوس اعتقال رجل مسلح بعد الاشتباه بأنه كان يراقب ترتيبات الأمن والأنشطة المرتبطة بالحماية في محيط نادي الغولف الوطني التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب في رانشو بالوس فيرديس، وذلك قبل زيارة مرتقبة له إلى الموقع.

وقالت السلطات إن المشتبه به، ويدعى جينين جون تايلي، البالغ من العمر 38 عامًا، شوهد يوم الأحد وهو يلتقط صورًا ومقاطع فيديو ويتابع تحركات مرتبطة بخطط التأمين في محيط النادي، ما دفع عناصر أمنية فيدرالية بملابس مدنية إلى إبلاغ نواب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس.

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أسلحة وذخائر داخل السيارة والمنزل

وخلال توقيفه، عثرت السلطات على مخزن ذخيرة يحتوي على 16 طلقة في جيبه، فيما عُثر داخل سيارته على مسدس محشو وطلقة في بيت النار، إضافة إلى مخزن ذخيرة آخر.

وفي اليوم التالي، نفذت الشرطة عملية تفتيش لمنزل المشتبه به، حيث عثرت على أسلحة إضافية وذخائر وسترة واقية من الرصاص وجهازي اتصال لاسلكي، إلى جانب دفاتر قالت السلطات إنها تتضمن "عبارات مثيرة للقلق".

اتهامات فيدرالية والتحقيق مستمر

وجه الادعاء الفيدرالي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا شكوى جنائية ضد تايلي بتهمة حيازة بندقية قصيرة غير مسجلة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى حد أدنى إلزامي بالسجن لمدة 10 سنوات.

ويحتجز المشتبه به حاليًا بكفالة قدرها 250 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 26 أغسطس. وأكدت السلطات أن التحقيق لا يزال مستمرًا بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والخدمة السرية الأميركية، مشيرة إلى أنها لم تحدد وجود تهديد موثوق يستهدف المجتمع في الوقت الحالي.

وقال مسؤولون في الادعاء الفيدرالي إن التدخل المبكر من أجهزة إنفاذ القانون ساهم في منع تطور "وضع خطير محتمل"، مؤكدين استمرار التحقيق في دوافع المشتبه به.

سلسلة حوادث أمنية رافقت مسيرة ترامب السياسية

ويأتي الحادث في ظل تاريخ من التهديدات الأمنية التي رافقت الرئيس ترامب خلال مسيرته السياسية، إذ تعرض خلال السنوات الماضية لعدة محاولات أو تهديدات استهدفت سلامته.

وكان ترامب قد أصيب عام 2024 برصاصة في الأذن خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، كما أحبطت السلطات لاحقًا محاولة مسلحة قرب نادي الغولف الذي يملكه في فلوريدا، إضافة إلى حوادث أمنية أخرى دفعت إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة به.

وتواصل السلطات الفيدرالية والمحلية التحقيق في ملابسات توقيف الرجل، بما في ذلك تحديد دوافعه وما إذا كانت تصرفاته تمثل تهديدًا مباشرًا للرئيس الأميركي.