استطلاع جديد: غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الحرب مع إيران كانت خطأ

كشف استطلاع جديد أجرته صحيفة واشنطن بوست، وشبكة ABC News، وشركة Ipsos اليوم (السبت)، أن ستة من كل عشرة أمريكيين يعتقدون أن قرار الولايات المتحدة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران كان خطأً. وتتشابه هذه المعطيات مع نسبة المعارضة التي سجلت سابقاً ضد حروب العراق وفيتنام. ويشير تحليل البيانات إلى وجود استقطاب سياسي عميق، حيث يعتبر حوالي 90% من الديمقراطيين و71% من المستقلين الخطوة خطأ، مقارنة بـ19% فقط بين الجمهوريين.

فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية تجاه طهران، الرأي العام منقسم: 48% من الجمهور يعتقدون أنه يجب على الولايات المتحدة توقيع اتفاق سلام حتى لو كانت شروطه أقل فائدة لها، في حين أن 46% يرون أنه يجب الضغط على إيران من أجل اتفاق محسّن حتى ولو كان الثمن استئناف العمل العسكري. حالة عدم اليقين السياسي تحدث بالتوازي مع تصريحات الرئيس ترامب الذي أشار في خطابه يوم الجمعة إلى أنه من الممكن أن الولايات المتحدة لن تحاول التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق.

آثار الحرب محسوسة جيدًا أيضًا في جيوب المواطنين: 23٪ من الأمريكيين أفادوا بأنهم في ضائقة اقتصادية ويشعرون أنهم متخلفون, زيادة من 17٪ مقارنة ببيانات فبراير. الارتفاع في أسعار الوقود دفع 44٪ من الجمهور إلى تقليل القيادة و42٪ لتقليص نفقات الأسرة. وبينما الجمهور متشائم بخصوص أسعار الطاقة في السنة القادمة، وصف الرئيس ترامب ضبط سفينة شحن إيرانية والنفط الذي كان على متنها بأنه "صفقة مربحة جدًا"، فيما شبه أنشطة البحرية الأمريكية بتلك الخاصة بالقراصنة.