نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورًا مطولًا على منصته “تروث سوشيال”، ردّ فيه على انتقادات وجّهها له عدد من أبرز الوجوه المرتبطة بالتيار المحافظ في الولايات المتحدة، بينهم تاكر كارلسون، ميغن كيلي، كانديس أوينز، وأليكس جونز، واصفًا إياهم بأنهم “فاشلون” و”ذوو قدرات منخفضة”، وفق تعبيره.

وقال ترامب في منشوره إن هؤلاء يعارضون سياساته، خصوصًا في ما يتعلق بإيران، مضيفًا أنهم “لا يفهمون ما يجري” وأنهم يسعون – بحسب وصفه – إلى “الشهرة عبر البودكاست ووسائل الإعلام”.

ووفقًا لترامب، "أعرف لماذا يحاربني تاكر كارلسون وميغان كيلي وكانديس إيفانز وأليكس جونز منذ سنوات، خاصةً لأنهم يعتقدون أنه من الرائع أن تمتلك إيران، الدولة الأولى الراعية للإرهاب، أسلحة نووية - لأن لديهم قاسمًا مشتركًا واحدًا، وهو انخفاض معدل الذكاء. إنهم أغبياء، وهم يعلمون ذلك، وعائلاتهم تعلم ذلك، والجميع يعلم ذلك أيضًا!".

وكتب ترامب: "انظروا إلى ماضيهم، انظروا إلى سجلهم. إنهم لا يملكون ما يلزم، ولم يمتلكوه قط!". طُردوا جميعًا من التلفزيون، وخسروا برامجهم، ولم يعودوا حتى يظهرون على الشاشة لأن لا أحد يهتم بهم، إنهم مرضى نفسيًا، ومثيرو مشاكل، وسيقولون أي شيء مقابل القليل من الدعاية الرخيصة "المجانية".

وأضاف ترامب: "الآن يعتقدون أنهم يحصلون على بعض "النقرات" لأن لديهم بودكاست من الدرجة الثالثة، لكن لا أحد يتحدث عنها، وآراؤهم مناقضة تمامًا لشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" - وإلا لما فزت بالانتخابات الرئاسية بفارق كبير". "أنصار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" يتفقون معي، وقد منحوا للتو شبكة CNN نسبة تأييد 100% لترامب. ليسوا أغبياء يلوحون بأيديهم مثل تاكر كارلسون، الذي لم يكمل دراسته الجامعية حتى، وكان رجلاً محطمًا عندما طُرد من فوكس، ولم يتعافَ أبدًا - ربما يجب أن يرى طبيبًا نفسيًا جيدًا!".

أو ميغان كيلي، التي وجهت لي سؤال "روزي أودونيل فقط" الشهير، أو كانديس إيفانز "المجنونة"، التي تتهم السيدة الأولى الفرنسية المحترمة بأنها رجل، وهي ليست كذلك، ونأمل أن تربح الكثير من المال في الدعوى القضائية الجارية. في الحقيقة، أرى أن السيدة الأولى الفرنسية أجمل بكثير من كانديس، بصراحة، لا مجال للمقارنة!

أو أليكس جونز "المفلس"، الذي يقول بعضًا من أغبى الأشياء، وخسر ثروته بالكامل، كما ينبغي، بسبب هجومه الشنيع على عائلات ضحايا حادثة إطلاق النار في ساندي هوك، مدعيًا زورًا أنها كانت عملية احتيال.

بحسب ترامب، "هؤلاء الذين يُطلق عليهم اسم "المعلقين" خاسرون، وسيظلون كذلك دائمًا! الآن، تُشيد بهم قناة CNN "المزيفة"، وصحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، وجميع المؤسسات الإخبارية اليسارية الراديكالية الأخرى، وتمنحهم تغطية إعلامية "إيجابية" لأول مرة في حياتهم. إنهم ليسوا من مؤيدي "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا"، بل هم خاسرون، يحاولون فقط التمسك بشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا". بصفتي رئيسًا، كان بإمكاني استمالتهم إلى جانبي متى أردت، ولكن عندما يتصلون، لا أرد على مكالماتهم لانشغالي الشديد بشؤون العالم والداخلية، وبعد بضع مرات، يصبحون "وقحين"، تمامًا مثل "الخائنة" مارجوري براون. لكنني لم أعد أهتم بذلك، كل ما يهمني هو فعل ما هو الأفضل لبلدنا."

... وقّع ترامب منشوره الطويل قائلاً: "شعار MAGA يعني النصر، والقوة تكمن في منع إيران من امتلاك سلاح نووي. شعار MAGA يعني إعادة أمريكا إلى عظمتها، وهؤلاء الناس لا يعرفون كيف يفعلون ذلك، لكنني أعرف، لأن الولايات المتحدة الآن هي الدولة "الأكثر سخونة" في العالم! الرئيس دونالد جيه. ترامب."

في ظل الحرب في إيران، التي لا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، تعرّض ترامب لانتقادات حادة من المحافظين وحركة MAGA. وازدادت حدة الانتقادات بعد أن نشر ترامب منشورًا يوم أحد عيد الفصح هدّد فيه بتدمير محطات الطاقة والجسور في إيران.

ويعكس هذا التصعيد اللفظي اتساع الهوة داخل التيار المحافظ الأمريكي، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول السياسة الخارجية تجاه إيران، وحدود استخدام الخطاب التصعيدي في الحملات السياسية.