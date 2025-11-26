مقتل عسكريين أمريكيين بإطلاق نار قرب البيت الأبيض وترامب يتوعد

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة عنصرين من الحرس الوطني بعد إصابتهما بإطلاق نار اليوم الأربعاء قرب البيت الأبيض في واشنطن العاصمة.وأصيب العنصران من الحرس الوطني الأميركي بوقت سابق بجروح خطيرة من اليوم الأربعاء بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، فيما تم اعتقال المشتبه به. وقع الحادث عند تقاطع شارعي 17 وH شمال غرب واشنطن.

وبحسب مصادر في تطبيق القانون، دار تبادل لإطلاق النار بين العنصرين والمشتبه به قبل أن يُصابوا، وتم اعتقال الأخير ونقله من موقع الحادث على نقالة.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين لوفيت، أن الرئيس دونالد ترامب تم إطلاعه على الحادث، رغم تواجده حالياً في فلوريدا لقضاء عطلة عيد الشكر. وفي تغريدة له، قال ترامب: "تم استهداف عنصرين من الحرس الوطني، وكلاهما مصابان بجروح خطيرة. المهاجم أصيب كذلك، لكنه سيتحمل الثمن. الله يحمي الحرس الوطني وكل قوات الأمن. هؤلاء أشخاص رائعون. أنا وكل من في البيت الأبيض معكم!"

كما أعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتل، أن الـFBI يشارك في التحقيق بالحادث، داعياً الجميع للصلاة من أجل المصابين، ومشيراً إلى أن التحقيق جارٍ وسيتم تزويد الجمهور بمزيد من المعلومات لاحقاً.

فرضت السلطات حظر مرور مؤقت حول البيت الأبيض بينما تستمر فرق الطوارئ والأمن في معالجة الموقف وتأمين المنطقة.