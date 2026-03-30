“ترامب: صفقة قريبة جدًا مع إيران.. وواشنطن تريد السيطرة على نفطها ومجتبى ”

أدلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أدلى الليلة (الاثنين) بمقابلات لعدة وسائل إعلام، حيث تطرق للعملية في إيران. في رسالة متفائلة قال إنه يعتقد أنه "سيكون هناك اتفاق قريبًا جدًا". وأضاف أن "هناك مفاوضات مباشرة وغير مباشرة مع إيران. المفاوضات تسير بشكل استثنائي".

كما شدد ترامب أيضًا على أنه "أريد السيطرة على النفط الإيراني. ربما سنسيطر على جزيرة خرج، وربما لا – لدينا الكثير من الخيارات. هذا يعني أننا سنحتاج أن نكون في خرج لبعض الوقت، لا أعتقد أن لدى الإيرانيين هناك دفاع، سنسيطر على الجزيرة بسهولة كبيرة جدًا". وعن مجتبى خامنئي، قال ترامب مرة أخرى: "هو ميت أو مصاب بجروح خطيرة. لم يسمع أحد منه، لقد اختفى".

في غضون ذلك، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي يدرس تنفيذ عملية عسكرية لإخراج اليورانيوم المخصب من داخل إيران، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين رسميين. ولم يحسم ترامب بعد ما إذا كان سيوافق على هذه الخطوة، لكنه لا يزال منفتحاً على الفكرة لأنها ستحقق هدفه الرئيسي - منع إيران بشكل دائم من تطوير سلاح نووي.

نذكّر أنه قبل حوالي أسبوع أبلغنا أن الإدارة الأمريكية تجري مناقشات حول مسألة احتلال جزيرة النفط الإيرانية - خرج، من أجل دفع إيران لوقف منع السفن من المرور في مضيق هرمز. مراسل الشؤون الدبلوماسية، عميحاي شتاين، أفاد أن مسؤولين أمريكيين قالوا في الأيام الأخيرة لنظرائهم في إسرائيل ودول أخرى، أنه على ما يبدو لن يكون هناك خيار - وستضطر الولايات المتحدة إلى القيام بعملية برية لتحقيق ذلك.