أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة ترامب يتفقون على تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا

أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، اليوم الجمعة، عن توصلها إلى اتفاق مع إدارة ترامب لتمرير تشريع مُحدَّث يستهدف روسيا والدول التي تشتري صادراتها من الطاقة. وقال الجمهوريان ليندسي غراهام وروجر ويكر، والديمقراطيان ريتشارد بلومنتال وجين شاهين، بأن "التشريع المُعدَّل سيُكشف عنه قريبًا جدًا".

جاء هذا الإعلان بعد أيام من لقاء ترامب مع زيلينسكي في قمة الناتو بأنقرة، حيث صرّح بأن الولايات المتحدة ستمنح أوكرانيا ترخيصًا لتصنيع صواريخ باتريوت الاعتراضية. وكان ترامب قد قال بعد اجتماع سابق مع زيلينسكي في يونيو/حزيران إن العقوبات على النفط الروسي قد تُعاد "قريبًا".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ: "مع تصعيد روسيا لجرائمها ضد المدنيين، من الضروري أن تعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية معًا لوضع آليات لفرض عقوبات باهظة على من يشترون النفط والغاز الطبيعي الروسي، ممّا يُغذي آلة بوتين الحربية".ولم يُفصح المشرعون عن بنود الاتفاق أو ينشروا النص المُحدَّث. وقال غراهام، في تصريح له في كييف بعد لقائه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن البيت الأبيض سيدعم النسخة المُعدَّلة، وتوقع أن يُصبح قانونًا نافذًا.

ومن المتوقع أن يفرض هذا الإجراء عقوبات على الدول التي تُجري أعمالًا تجارية مع روسيا، بما في ذلك مشتري صادراتها من الطاقة. وقد ظل التشريع قيد التفاوض لعدة أشهر. وافق ترامب في يناير/كانون الثاني على السماح بتمرير مشروع القانون، لكن البيت الأبيض سعى إلى تضمين بنود تضمن احتفاظ الرئيس بالسلطة النهائية في تحديد ما إذا كانت العقوبات ستُفرض وكيف.