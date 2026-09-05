خطوة غير عادية في البنتاغون: باحثون من قبل إدارة الولايات المتحدة أجروا اختبارات كشف الكذب (بوليغراف) لحوالي 50 ضابطًا وموظفًا مدنيًا في هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، وذلك بحسب ما أفيد مساء أمس (الجمعة) في "نيويورك تايمز".

الخطوة، التي جرت في أغسطس الماضي، هدفت إلى كشف المسؤولين عن التسريبات الحساسة بشأن النقص الحاد في الذخيرة الحيوية، من ضمنها صواريخ طويلة المدى وصواريخ باتريوت الاعتراضية، في ظل الحرب مع إيران.

مصادر أمنية أفادت لصحيفة "نيويورك تايمز" أن حجم التحقيقات في مستويات رفيعة كهذه هو سابقة في التاريخ الحديث للجيش الأمريكي. المتحدث باسم البنتاغون شدد على أن الوزارة تتعامل بجدية كبيرة مع كل تسريب لمعلومات سرية تعتبر حيوية للأمن القومي.

يبدو أن هدف الخطوة ليس فقط تعقب المسرّبين، بل أيضًا الردع وإظهار القوة داخل البنتاغون. التحقيق يُدار في أجواء من انعدام الثقة والبارانويا في وزارة الدفاع الأمريكية، والتي بحسب مسؤولين، يُغذّيها الوزير بيت هيغست.

السيناتور الجمهوري توم تيليس دعا هذا الأسبوع أيضًا إلى استبدال الوزير، بدعوى سوء الإدارة، الانشغال بـ"حروب ثقافية" والإضرار بصحة ورفاهية القوات المقاتلة. من ناحية أخرى، يؤكد البيت الأبيض أن الوزير يقوم "بعمل رائع".