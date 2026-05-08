كشف تقرير استخباراتي أميركي داخلي أن الحرب الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران ربما شكّلت دافعاً مركزياً لمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض الشهر الماضي، في تطور يسلّط الضوء على التداعيات الأمنية الداخلية للتصعيد الإقليمي مع طهران.

وبحسب التقرير الصادر عن مكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن المشتبه به كول ألين حمل “مظالم سياسية واجتماعية متعددة”، إلا أن الحرب على إيران “قد تكون ساهمت بشكل مباشر في قراره تنفيذ الهجوم”، استناداً إلى منشورات ومواقف نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقد فيها السياسة الأميركية تجاه طهران.

تحقيقات موسعة حول الدوافع الرقمية والسياسية للمهاجم

التقرير الذي جرى توزيعه على وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية أشار إلى أن المحققين يركزون بصورة خاصة على النشاط الإلكتروني للمشتبه به، في محاولة لفهم خلفيات الهجوم ومنع انتشار نظريات المؤامرة التي رافقت حوادث استهداف سياسي سابقة داخل الولايات المتحدة.

ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن ألين كان يعارض ترامب سياسياً واعتبر أن سياسات الإدارة “غير مقبولة أخلاقياً”، بينما أظهرت مراجعة حساباته على منصات التواصل منشورات حادة ضد التدخل الأميركي في إيران، إضافة إلى انتقادات لإدارة ترامب في ملفات الهجرة والحرب في أوكرانيا والعلاقة مع رجل الأعمال إيلون ماسك.

كما تداول الحساب المرتبط به منشورات تطالب بعزل ترامب بعد تهديداته السابقة ضد إيران، إلى جانب رسائل هاجمت الصحافيين المشاركين في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض.

وزارة العدل تضيف اتهامات جديدة

وفي موازاة التحقيقات، أضافت وزارة العدل الأميركية تهمة الاعتداء على موظف اتحادي إلى لائحة الاتهام بحق ألين، بعد اتهامه سابقاً بمحاولة الاغتيال وإطلاق النار على عنصر من الخدمة السرية خلال محاولة اقتحام نقطة أمنية قرب موقع الحفل.

ولم يقدم المتهم حتى الآن إفادة رسمية أمام المحكمة، بينما يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي فحص “البصمة الرقمية” الخاصة به، بما يشمل منشورات قديمة تضمنت أوصافاً لترامب بـ”الشيطان” واقتباسات دينية ذات طابع متطرف.

مخاوف أميركية من انعكاسات الحرب الإقليمية داخلياً

ويعكس التقرير قلقاً متزايداً داخل المؤسسات الأمنية الأميركية من احتمال انتقال تداعيات المواجهة مع إيران إلى الداخل الأميركي، سواء عبر تنامي التهديدات ضد شخصيات سياسية أو من خلال تصاعد خطاب التطرف المرتبط بالسياسات الخارجية لواشنطن.

كما يبرز التقييم الاستخباراتي حجم الحساسية الأمنية المحيطة بإدارة ترامب في ظل الانقسام الداخلي الحاد، خصوصاً مع تزايد التحذيرات من أن أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط قد ينعكس مباشرة على مستوى التهديدات داخل الولايات المتحدة نفسها.