"ترامب يفجر الجدل: أكره الناجحين.. وهذا سبب تفضيلي للخاسرين"

أقر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه يُفضل البقاء برفقة أشخاص يعرّفهم هو بـ"الخاسرين"، لأن ذلك يمنحه شعورًا أفضل تجاه نفسه. جاءت هذه التصريحات خلال نهاية الأسبوع (الجمعة)، في إطار جلسة أسئلة وأجوبة ضمن مؤتمر الاستثمار الدولي "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي عُقد في ميامي.

سُئل ترامب من قبل الجمهور ما الذي ينقص القيادة العالمية اليوم، فأجاب بأن ما ينقص هو "النصر". وفي بقية إجابته، كما وثق في مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصة التواصل الاجتماعي X، صعّد من حدة حديثه وادعى أنه يمقت الاستماع إلى قصص نجاح الآخرين.

"أنا أكره الشبان الذين ينجحون جدًا جدًا ويجب عليك أن تستمع إلى قصص نجاحهم"، قال الرئيس للجمهور، وأضاف: "أنا أحب الأشخاص الذين يحبون الاستماع لنجاحي". رغم أنه أشار لاحقًا إلى أنه "يمزح فقط، نوعًا ما"، أثارت أقواله العديد من ردود الفعل بسبب الصراحة التي عبّر بها عن حاجته لدعم خارجي.

المؤتمر في ميامي، الذي يجذب إليه مستثمرين وقادة من جميع أنحاء العالم، تناول مواضيع استراتيجية من بينها الحرب ضد إيران والاستثمارات العالمية. تصريحات ترامب جاءت بعد خطاب رئيسي ألقاه في الحدث، حيث تطرق إلى أهمية الانتصار في الساحة الدولية.

استخدام كلمة "خاسرين" هو علامة مميزة قديمة في خطاب ترامب؛ منذ أيام كونه رجل أعمال ونجم واقع، كان يعتاد تصنيف خصومه ومنتقديه تحت هذا التعريف كأداة للمهاجمة السياسية والشخصية.

على عكس سياسيين آخرين الذين يطالبون بتصفية مسبقة للأسئلة في مؤتمرات من هذا النوع، تباهى ترامب بأنه يسمح بأسئلة مفتوحة من الجمهور. الحدث الحالي يضاف إلى سلسلة من تصريحات مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، بما في ذلك دعوة قادة لطرح عليه "أي شيء، حتى عن الجنس"، وقراره غير المسبوق بإضافة توقيعه الشخصي على أوراق الدولار الأمريكية.