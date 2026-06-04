كشفت صحيفة واشنطن بوست أن شاباً أمريكياً يُدعى إلياس إيريزاري، أُدين سابقاً في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، تم تعيينه في وظيفة داخل وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن منصب يوصف بأنه “حساس”.

وبحسب التقرير، فإن إيريزاري كان في التاسعة عشرة من عمره وقت أحداث الكابيتول، وقد أقرّ لاحقاً بمشاركته في اقتحام المبنى، قبل أن يُحكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً بتهمة دخول غير قانوني إلى منشأة حكومية.

وأوضح التقرير أن تعيينه في وحدة مرتبطة بالعمليات الخاصة يثير تساؤلات داخل المؤسسة العسكرية، نظراً لطبيعة المهام التي تشمل حماية السفارات وتنفيذ عمليات إجلاء وإنقاذ رهائن، وهي مهام تُصنف ضمن الأعمال عالية الحساسية.

ونقل التقرير عن مصادر داخلية أن بعض العاملين عبّروا عن قلقهم من القرار، معتبرين أن تعيين شخص ذي سجل جنائي في منصب حساس يطرح علامات استفهام حول معايير التوظيف والأمن الداخلي.

في المقابل، نقلت مصادر داخل البنتاغون أن الموظف الجديد يُنظر إليه باعتباره “موظفاً شاباً مؤهلاً”، في حين لم يصدر تعليق رسمي يوضح تفاصيل قرار التعيين أو الجهة التي وافقت عليه.