الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح مكافآت مالية بقيمة 45,000 دولار لمساعدته البارزة، ناتالي هارب، وموظفتين أخريين في البيت الأبيض، وذلك بحسب تقارير مالية نشرها الإدارة. وأفادت النماذج بأن المدفوعات وُصفت بأنها "هدية مالية للأعياد".

مجموع الهدايا التي قُدمت يصل إلى حوالي ثلث راتب الموظفات - 150,000 دولار لكل واحدة - مقابل أدوارهن في البيت الأبيض، وذلك وفقًا لتقرير سنوي يُقدَّم إلى الكونغرس. وقال ريتشارد بينتر، المستشار القانوني الرئيسي السابق لشؤون الأخلاقيات في البيت الأبيض خلال فترة الرئيس جورج بوش الابن والناقد لدونالد ترامب، إن هذه المدفوعات تبدو كأنها انتهاك لقانون فيدرالي يحظر استكمال رواتب الموظفين الفيدراليين من مصادر خارجية.

بالإضافة لهارب، منح ترامب 45,000 دولار لمارغو مارتن، مستشارة إعلامية تبلغ من العمر 31 عامًا، والتي تشمل مهامها من بين أمور أخرى توثيق نشاط الرئيس اليومي لصالح الشبكات الاجتماعية، وكذلك لتشامبرلين هاريس، مساعدة في البيت الأبيض تبلغ من العمر 26 عامًا وتعمل كمساعدة إدارية لترامب.