أفاد ثلاثة أشخاص مطلعون لوكالة "رويترز" بأن قراصنة تمكنوا من اختراق منصة الحوسبة السحابية الرئيسية التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والمعروفة باسم "كلاود ون" (Cloud One). ويُعد هذا التطور مصدر قلق قد يعرض كميات هائلة من البيانات الحساسة - المتعلقة بالجوانب التكتيكية، وشؤون الأفراد، والخدمات اللوجستية - للخطر.

وذكر اثنان من المصادر أن الاختراق اكتُشف خلال الشهر الماضي تقريباً، وذلك أثناء إجراء عمليات تحديث للنظام، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في المنصة. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد هوية القراصنة، أو النطاق الكامل للاختراق، أو ما إذا كانت أي بيانات قد سُرقت بالفعل.

وفي بيان لها، صرحت القوات الجوية الأمريكية لـ "رويترز" بأنها "لا تعلق على الوضع الأمني، أو الثغرات، أو الحالة التشغيلية لشبكات وأنظمة محددة. نحن نتخذ باستمرار تدابير حذرة لحماية معلومات وزارة القوات الجوية وأنظمتها وقدراتها العملياتية".

أُطلقت منصة "كلاود ون" في عام 2017 لتكون مركزاً موحداً (محطة شاملة) يلبي كافة احتياجات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقوات الجوية. وتجمع المنصة موارد أربع شركات كبرى - وهي "مايكروسوفت"، و"أمازون"، و"أوراكل"، و"ألفابت" - لدعم عشرات التطبيقات، بما في ذلك تلك المخصصة لإدارة بيانات الأفراد والرواتب، أو العمليات اللوجستية وأعمال الصيانة. ومن بين هذه التطبيقات: نظام القيادة والسيطرة السحابي التابع للقوات الجوية، الذي يجمع بيانات رادارات الدفاع الجوي ومصادر معلومات أخرى من جميع أنحاء أمريكا الشمالية؛ ونظام الذخائر القتالية المتكامل (Theater Integrated Combat Munitions System)، الذي يتتبع القنابل والصواريخ في أكثر من 200 موقع تابع للقوات الجوية الأمريكية حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "SAIC" كانت المقاول الرئيسي لمنصة "كلاود ون" حتى عام 2025، حين تولت شركة "Leidos" هذه المسؤولية. لم تستجب شركة "إس إيه آي سي" (SAIC) لطلب التعليق، بينما أحالت شركة "ليدوس" (Leidos) الاستفسارات إلى القوات الجوية.ووفقاً لاثنين من المصادر، تُعد منصة "كلاود وان" (Cloud One) واحدة من أكبر منصات الحوسبة السحابية التابعة للجيش الأمريكي.وقال أحد المصادر: "أي اختراق هنا يُعد أمراً بالغ الخطورة".وذكر أحد المصادر أن المحققين استعانوا بـ "القيادة السيبرانية" (Cyber Command) -وهي القوة السيبرانية للجيش الأمريكي- لتقييم حجم الأضرار.ولم تستجب "القيادة السيبرانية" لطلبات التعليق.

أدى اكتشاف الاختراق إلى سلسلة من الاضطرابات؛ حيث أفاد مصدران، إلى جانب شخص رابع مطلع على الأمر، بأنه تم تعليق جهود نقل التطبيقات الإدارية (back-office applications) إلى منصة "كلاود وان" -وهي خطوة كانت تمثل أولوية عسكرية طويلة الأمد.

كما تم حظر تحديثات التطبيقات التي تعمل بالفعل على المنصة، مما حال دون قدرة أفراد القوات الجوية على تطبيق الإصلاحات البرمجية، وذلك في وقت تزامن مع الكشف عن مجموعة جديدة من الثغرات البرمجية الخطيرة في قطاع التكنولوجيا. وأشار مصدر خامس إلى أنه تم سحب صلاحيات المسؤول (administrator rights) من بعض المستخدمين.

وأوضح أحد المصادر أن المهاجمين استغلوا ثغرة برمجية للوصول إلى "مستوى التحكم" (control plane) في المنصة. وشبّه المصدر هذا المستوى بـ "جهاز تحكم شامل" (universal remote)؛ إذ كان بإمكان المهاجمين -نظرياً- استغلال وصولهم هذا للاطلاع على الحالة التشغيلية للطائرات العسكرية أو تتبع حركة قطع الغيار، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك بالفعل في هذه الحالة.

وتأتي أنباء هذا الاختراق في ظل تزايد القلق بشأن الهجمات التي تُستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وهي مشكلة بالغة الخطورة بالنسبة للشبكات السحابية، نظراً لقدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف نقاط الضعف بسرعة عبر مساحات واسعة.

وكانت الحكومة الأمريكية تتعامل بالفعل مع تداعيات ست حوادث سيبرانية أخرى على الأقل تم الكشف عنها مؤخراً، شملت حادثتين في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، واختراقاً سابقاً لبيانات وزارة الدفاع (البنتاغون)، وتسريباً لمعلومات موظفي وزارة الأمن الداخلي، واختراقاً طال وكالتين استخباراتيتين على الأقل، بالإضافة إلى اختراق في وزارة الخزانة.

لطالما كانت منصة "كلاود وان" هدفاً للمخترقين. في تعليق نُشر عام 2023 عبر منصة "فيد سكوب" (FedScoop) الإلكترونية، أشادت قيادة شركة "كلاود ون" (Cloud One) بما وصفته بـ "معدل نجاح بلغ 100%" في التصدي لما أسمته عدداً "هائلاً" من محاولات اختراق المنصة.