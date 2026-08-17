خطر في السماء.. طائرتان تحملان رقم الرحلة نفسه كادتا تصطدمان على المدرج

تم تجنب كارثة كبيرة في سماء فينيكس يوم الجمعة الماضي عندما لاحظ مراقب طيران يقظ أن طائرتين تابعتين لشركة أمريكان إيرلاينز كانتا تحلقان في نفس الوقت تحت رقم الرحلة نفسه، "أمريكان 2482". وقع الحادث الاستثنائي عندما وصلت طائرة واحدة من شيكاغو بعد وقت قصير من إقلاع طائرة أخرى تحمل نفس الرقم من فينيكس، وذلك نتيجة تأخير سببه الطقس في شيكاغو أدى إلى تخصيص طائرة بديلة.

تحرك المراقب بسرعة لمنع ارتباك واصطدام محتمل، وحرص على الفصل بين الطائرات في الارتفاع والمسافة. بعد أن غادرت الطائرة المقلعة المنطقة بأمان، قال المراقب عبر اللاسلكי: "أنا أعمل في مراقبة الحركة الجوية منذ 25 سنة. لم أرَ قط طائرتين تكادان تندمجان مع نفس رمز النداء. هذا أمر مذهل حقًا".

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تسجيلات الصوت من الحدث تظهر كيف أن المراقب الجوي ميّز بين الطائرات حين استخدم الألقاب "أمريكان 2482 القادم" و"أمريكان 2482 المغادر". لقد تصرف بذكاء، ووجّه الطائرة المُقلعة بألا ترتفع كثيراً للحفاظ على مسافة أمان بينهما، وتأكد من أن طياري الطائرتين يتعرف كل منهما على الآخر وهم على بعد أميال عديدة. بعد أن مرت الطائرتان بسلام، أثنى الطيار القادم عليه قائلاً: "عمل جميل". رد عليه المراقب عبر اللاسلكي: "كان يمكن أن تكون كارثة، لكنني سعيد أن الأمور سارت على ما يرام".

فتحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) وشركة الخطوط الجوية الأمريكية تحقيقًا في الحادث. وصرح خبير سلامة الطيران ستيف أرويو لشبكة ABC News بأن موظفًا في شركة الطيران لم يلحظ التكرار عند الموافقة على خطة الرحلة، لكنه أضاف: "قد يحدث خطأ، ولا ينبغي أن يحدث، ولكن من الجيد أن نرى أن النظام متين وأن لدينا جميع الآليات والضوابط اللازمة".

وجاء في رد شركة أمريكان إيرلاينز: "اجتهاد ومهنية مراقبي الحركة الجوية وطيارينا ضمنت الحفاظ دائمًا على المسافة المطلوبة، وتم تحديد المشكلة ومعالجتها. وواصلت كلتا الرحلتين بأمان ودون حوادث خاصة."