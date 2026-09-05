"تكتل النواب السود في الكونغرس" يدين رولا جبريل بسبب وصفها حكيم جيفريز بـ "قرد إيباك"

أدان "تكتل النواب السود في الكونغرس" (Congressional Black Caucus) الصحفية الفلسطينية رولا جبريل لاستخدامها لغة تنطوي على "تعصب صريح"، وذلك بعد أن وصفت زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بأنه "قرد إيباك" (AIPAC monkey) و"صبي مهام" (errand boy).

وقال التكتل في بيان له: "للتوضيح، لا توجد طريقة غير عنصرية لوصف الزعيم جيفريز -وهو رجل أسود- بأنه 'قرد' أو 'صبي مهام'". وفي رسالة موجهة إلى مقدم البودكاست وجاهت علي، أضاف التكتل: "هذا ما يحدث عندما نرضى بمعايير متدنية للغاية لما هو مقبول في خطابنا؛ إذ يصبح الناس مرتاحين لإظهار تعصبهم بشكل علني".

وتابعت المجموعة: "علينا التوقف عن منح منصات للخطاب العنصري ضد السود أو تداوله، سواء كان ذلك صادراً عن اليمين السياسي أو اليسار". وكانت جبريل قد أدلت بهذه التصريحات خلال مشاركتها في برنامج "The Left Hook" الذي يقدمه وجاهت علي، وذلك أثناء مهاجمتها لجيفريز بسبب دعمه لإسرائيل. وقالت: "إنه قرد اشترته ودفع ثمنه 'إيباك'"، وسارعت فوراً للقول إنها لم تقصد تعليقها "بمعنى عنصري". ثم وصفت جيفريز بأنه "في الأساس صبي مهام".

وقد قاطعها علي مشيراً إلى أن كلمة "قرد" تحمل "دلالات عنصرية فظيعة" عندما تُوجه لشخص أسود. وردت جبريل بأنها كانت تشير إلى "القرود الحكيمة الثلاثة" (three wise monkeys)، التي تُصوَّر تقليدياً على أنها لا ترى ولا تسمع ولا تتحدث بالسوء.

ورأى جوناثان تشيت، الكاتب في مجلة "ذا أتلانتيك"، أن محاولة جبريل لتفسير كلامها جعلت اتهامها ينطوي على دلالات معادية للسامية؛ حيث كتب على منصة "إكس": "التفسير 'غير العنصري' [لكلامها] هو أن رئيس مجلس النواب الأسود مجرد دمية بلا عقل في يد اليهود".

كما أدانت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، أيانا بريسلي -وهي عضو بارز في الجناح التقدمي للحزب- لغة جبريل، وكتبت على منصة "إكس": "إن وصف الزعيم جيفريز، أو أي رجل أسود، بأنه قرد أو صبي مهام هو أمر مقزز وغير مقبول على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف".

وقال النائب الديمقراطي عن نيويورك، ريتشي توريس: "وصف رجل أسود بأنه 'قرد' هو تصرف عنصري. نقطة انتهى". كما اتهم أطرافاً في اليسار السياسي بتبني معايير مزدوجة فيما يتعلق بتصريحات جبريل.