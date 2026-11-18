دفع رئيس الموساد، رومان غوفمان، باتجاه شنّ هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، خلال اجتماعاته الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين في إدارة ترامب، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز» اليوم الأربعاء.

التقى غوفمان في واشنطن مسؤولين في إدارة ترامب، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف. وأفادت مصادر لرويترز بأن رئيس الموساد عرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران. وقال شخص ثالث، يشارك في الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، إن قادة دول الخليج تحدثوا مع ترامب وطلبوا منه عدم مهاجمة إيران، خشية أن تنفذ طهران تهديداتها بمهاجمة دول عربية في الخليج ردًا على ذلك. وذكر مصدر آخر أن المعلومات الاستخباراتية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

في الوقت نفسه تقريبًا الذي كان فيه غوفمان في الولايات المتحدة، كان الوزير السابق رون ديرمر، المقرّب من نتنياهو، موجودًا في البلاد أيضًا، وعمل على الترويج لهجوم مشترك خلال لقاءات مع مسؤولين في إدارة ترامب. وبحسب المصادر، يرى نتنياهو أن فرصة شن هجوم آخذة في التقلص. وورد أيضًا أن إسرائيل تخشى أن تبدأ الولايات المتحدة بتقليص انتشارها العسكري الواسع في المنطقة قبل نهاية العام. وقال المصدران إن اتصالات غوفمان وديرمر بمسؤولين أميركيين كانت جزءًا من جهود نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم جديد ضد إيران.

في غضون ذلك، التقى رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير، اليوم، في قاعدة وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب، قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الأدميرال براد كوبر، الذي وصل إلى إسرائيل ضيفًا على زامير في إطار زيارته للشرق الأوسط. كما عُقد اجتماع ثلاثي بين رئيس الأركان ورئيس الموساد وكوبر.

كما أجرى الاثنان تقييمًا مشتركًا وشاملًا للوضع، بمشاركة رئيس شعبة العمليات اللواء إيتسيك كوهين، ورئيس شعبة التخطيط اللواء هادي زيلبرمان، ورئيس شعبة الاستخبارات اللواء شلومي بيندر، وقائد سلاح الجو اللواء عومر تيشلر، وقادة آخرين من الجانبين. وناقشوا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة. كما تناولوا أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي والعملياتي بين الجيشين، وتعزيز التنسيق والجاهزية المشتركة للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات.