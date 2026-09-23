رئيس سوريا الشرع مازح هذا الصباح (الأربعاء) على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس دونالد ترامب قائلاً: "لماذا لا تعطي الإسرائيليين نيوجيرسي؟" – وذلك بعد أن أعرب الأخير عن دعمه لسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. وأضاف الشرع: "الجولان ليس ملكك لكي تستطيع أن تعطيه، لكن نيوجيرسي نعم".

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الشرع أيضًا انتقد إسرائيل: "القصر الرئاسي تعرض لهجوم من قبل إسرائيل مرتين، وكذلك مطاراتنا. هل هذا سيجلب الأمان لمواطني إسرائيل؟ انظروا إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة، بريطانيا ولبنان. هذه علاقات ناجحة. أعتقد أن المشكلة في إسرائيل، وليست في سوريا".

انعقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس في جلسة خاصة، حيث ألقى عدد من زعماء الدول كلماتهم، من بينهم الرئيس ترامب، رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان.

خلال خطابه الذي استمر حوالي 36 دقيقة، تطرق ترامب للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما تحدث أيضاً عن إيران: "هم لم يعودوا المتنمرين في الشرق الأوسط، أؤمن أننا سنتوصل إلى صفقة بعد انتخابات التجديد النصفي". بالإضافة إلى ذلك، تطرق الرئيس الأمريكي لهجمات الإرهاب في 11 سبتمبر و7 أكتوبر.

دعا ترامب في خطابه دول العالم للانضمام إلى المقاطعة الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران: "إذا بقينا موحدين - سنشهد عالماً خالياً من 51 عاماً من نظام الإرهاب وستكون أسعار النفط أقل مما كانت عليه قبل المواجهة". كما قال ترامب إنه يواجه قراراً كبيراً - إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو تدميرها، لكنه أضاف في الوقت نفسه أنه يعتقد أن اتفاقاً مع إيران سيتم توقيعه بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.