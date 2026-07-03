“خطر وجودي”: مسؤول أمريكي يشرح سبب استهداف إيران عسكريًا

تسريبات استخباراتية تكشف تسارع التسلح الصاروخي الإيراني ودور ذلك في قرار واشنطن بالضربات الاستباقية

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اطلاق صاروخ باليستي في ايران - ارشيف
اطلاق صاروخ باليستي في ايران - ارشيفIranian Army via AP

كشف السيناتور الأمريكي جون كينيدي في مقابلة إعلامية تفاصيل جديدة حول التقييمات الاستخباراتية التي سبقت الضربات الأمريكية الأخيرة ضد إيران، مشيرًا إلى أن المعلومات السرية التي حصلت عليها واشنطن أظهرت تسارعًا كبيرًا في تطوير القدرات الصاروخية الإيرانية.

وأوضح كينيدي أن إيران، بعد تعرض منشآتها النووية لضربات سابقة، اتجهت إلى تعزيز ترسانتها من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة، في إطار استراتيجية تهدف – بحسب وصفه – إلى بناء قوة ردع واسعة النطاق.

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وأضاف أن التقديرات الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن طهران كانت تعمل على تجميع “مخزون ضخم من الصواريخ”، ما قد يمنحها قدرة على إعادة إحياء برنامجها النووي من موقع قوة وتهديد مباشر للمنطقة.

وأشار السيناتور إلى أن المخاوف الأمريكية لم تقتصر على الشرق الأوسط، بل شملت أيضًا أوروبا والولايات المتحدة، في ظل تقديرات تفيد بأن مدى بعض الصواريخ الإيرانية قد يصل إلى عواصم أوروبية كبرى.

وفي ما يتعلق بقرار الإدارة الأمريكية، قال كينيدي إن الرئيس الأمريكي واجه “معضلة أمنية خطيرة” بين السماح لإيران بمواصلة تطوير قدراتها أو تنفيذ ضربات استباقية لاحتواء التهديد.

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