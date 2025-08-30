قد يعجبك أيضًا -

رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أصبح مؤخراً ترنداً على الإنترنت بسبب شائعات كاذبة حول وفاته. منشورات تحمل عبارة "ترامب مات" اجتاحت منصة "X" وأثارت ردود فعل من المستخدمين الذين طلبوا التحقق من التفاصيل ومعرفة السبب.

أصبح التعبير تريندًا بعد أيام من سؤال نائب ترامب، جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة "USA Today" التي أُجريت في 27 أغسطس، عما إذا كان مستعدًا لتحمّل منصب الرئيس في حال حدوث "مأساة رهيبة". وبينما أكد فانس أن ترامب البالغ من العمر 79 عامًا في حالة جيدة ويمتلك طاقة، أضاف أنه "لا يمكن استبعاد وقوع أحداث غير متوقعة".

وقال نائب الرئيس"هو آخر شخص يجري مكالمات هاتفية في الليل، وأول من يستيقظ ويجري مكالمات في الصباح"، وأضاف: "نعم، تحدث مآسي رهيبة. لكنني واثق أن رئيس الولايات المتحدة في حالة جيدة، وسيستمر في خدمة ما تبقى من ولايته وسيفعل أشياء عظيمة من أجل الشعب الأمريكي. وإذا، لا سمح الله، وقعت مأساة فظيعة، لا أستطيع أن أفكر في تدريب أفضل مما تلقيته خلال المئتي يوم الماضية". هذه الأقوال ربما شجعت هذا الاتجاه.

ترامب واجه مؤخرًا أيضًا مشاكل صحية. في يوليو\تموز، أكد البيت الأبيض أنه يعاني من فشل وريدي مزمن، حالة تؤدي إلى تورم في الساقين. كما نجا ترامب من محاولتي اغتيال خلال حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض.

قد تكون الشائعات تفاقمت أيضًا بسبب تصريحات مبتكر مسلسل "عائلة سمبسون"، مات غرونينغ، في مهرجان كوميك-كون في سان دييغو في يوليو. وفقًا لتقرير في "NDTVWORLD"، حيث قال مبتكر سلسلة الرسوم المتحركة إنه "لا يوجد نهاية في الأفق" للبرنامج، لكنه ربط نهايته التامة بوفاة ترامب. قال غرونينغ: "لا، لا توجد نهاية في الأفق. سنستمر بالمضي قدمًا. سنستمر حتى يموت شخص ما". وأضاف جملة تسببت فورًا في اشتعال وسائل التواصل الاجتماعي: "عندما-تعرف-من سيموت، سيمسونز يتوقعون أن تكون هناك رقصات في الشوارع. لكن هذه المرة الرئيس (ج.د.) فانس سيمنع الرقص".

للسلسلة تاريخ طويل من التنبؤات الدقيقة بشأن ترامب، بدءًا من فوزه في الانتخابات في إحدى الحلقات عام 2000 وحتى حبكة الانتخابات المتكررة عام 2015.

هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعات كاذبة حول وفاة ترامب. في سبتمبر 2023 تم اختراق حساب X الخاص بدونالد ترامب جونيور، وقام المخترق بنشر رسالة مزيفة تعلن أن والده قد توفي وأنه ينوي الترشح للرئاسة. تم دحض هذا الادعاء سريعاً عندما نشر دونالد ترامب نفسه رسالة طمأنة على شبكة "Truth Social" يؤكد فيها أنه على قيد الحياة.