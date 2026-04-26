ترامب يشيد بعناصر الخدمة السرية بعد نجاته من محاولة اغتيال جديدة

حادثة استثنائية للغاية وقعت الليلة (السبت) عندما تم إجلاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من قبل الحراس من مأدبة المراسلين السنوية في البيت الأبيض بعد سماع أصوات إطلاق نار خارج موقع الحدث. مطلق النار، رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، فتح النار في نقطة تفتيش واعترف للسلطات: كنت أنوي إطلاق النار على موظفي إدارة ترامب.

من تفاصيل الحادثة يتبين أن خارج البيت الأبيض، أطلق توماس ألين البالغ من العمر 31 عامًا النار باتجاه الحراس في نقطة تفتيش أمنية. ألين، وهو من سكان كاليفورنيا، بدأ بإطلاق النار وحسب تصريح ترامب أصاب ضابطًا في الخدمة السرية الذي نجا بفضل سترة الحماية التي كان يرتديها. خلفية الحادثة غير واضحة، لكن بحسب الرئيس يرجح أنه لا علاقة لها بالحرب مع إيران.

قام ترامب بتحديث التفاصيل حول الحدث وقال إن توماس آلن "وصل إلى الحاجز مسلحًا بعدة أسلحة، وتم تحييده من قبل عدد من الأعضاء الشجعان جدًا في جهاز الخدمة السرية. المُطلق للنار هو شخص مريض". وقال كاش باتيل، رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، إن المنظمة "ستحلل جميع الأدلة فورًا للتأكد من أننا نحمي هذا البلد".

وفقًا لشبكة CNN، ألان، مُطلق النار، عمل في شركة تقدم دروسًا خصوصية وفي الوقت نفسه كان يعمل في شركة تطور ألعاب فيديو. بحسب ملفه في لينكدإن، أنهى دراسته في المعهد التكنولوجي في كاليفورنيا عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، تبرع بمبلغ 25 دولارًا لحملة كامالا هاريس الرئاسية في انتخابات 2024 في الولايات المتحدة.

كتب ترامب في حسابه على "Truth" الخاص به بعد الحدث: "مساء جدي في واشنطن. الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون قاموا بعمل رائع. لقد تصرفوا بسرعة وبشجاعة. تم القبض على مطلق النار والسيدة الأولى، ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة بحالة ممتازة". بعد ذلك أضاف عن المؤتمر الصحفي: "طلبت سلطات إنفاذ القانون أن نغادر المكان، وفقًا للبروتوكول، وسنفعل ذلك فورًا. سيتم تحديد موعد جديد خلال 30 يومًا".

في مؤتمر صحفي عقده لاحقًا، أشار ترامب إلى أنه لا يعتقد أن الحدث مرتبط بالحرب مع إيران وأنه أُعجب كثيرًا بعناصر الخدمة السرية الذين منعوا الحادثة.

مصدر في جهات إنفاذ القانون أكد أن مسلحًا فتح النار في المكان، وأشخاص كانوا في الموقع ادعوا أنهم سمعوا بين خمس إلى ثماني طلقات نارية. وبعد ذلك مباشرة، تم نقل ترامب إلى مكان آمن ولم يُصب بأذى.

كما هو معلوم، قبل حوالي عامين أُصيب ترامب بإطلاق نار أثناء مشاركته في تجمع انتخابي في باتلر، بنسلفانيا. بدا الرئيس وهو ينحني تحت المنصة في محاولة لحماية نفسه، وأُخلِي بسرعة من المكان على يد عملاء الخدمة السرية الذين كانوا حوله لحمايته. بعد ذلك شوهد وهو يغادر المكان على قدميه، لكنه كان مصابًا وينزف من أذنه، على ما يبدو نتيجة الطلق الناري.