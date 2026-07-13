ما الذي تسبب بوفاة ليندسي غراهام؟ نتائج التشريح الأولية تكشف السبب

أعلنت دائرة الطب الشرعي في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، النتائج الأولية لتشريح جثمان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والتي تشير إلى أن وفاته نتجت مبدئياً عن تمزق في الشريان الأبهر (الأورطي) ناجم عن مرض تصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت السلطات إن شهادة الوفاة لم تُستكمل بعد، إذ ستبقى معلقة إلى حين انتهاء الفحوص السمية والمجهرية، التي ستحدد بشكل نهائي السبب الرسمي للوفاة وطبيعتها.

وكان غراهام قد نُقل مساء السبت إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن، حيث أُعلن عن وفاته في الساعة 10:23 مساءً بالتوقيت المحلي. وأُجري تشريح الجثمان في اليوم التالي، إلا أن المسؤولين شددوا على أن النتائج الحالية أولية وقد تُستكمل أو تُعدّل بعد انتهاء جميع الفحوص المطلوبة.

وأوضح التقرير الطبي أن تمزق الشريان الأبهر يُعد من أخطر الحالات الطبية الطارئة، إذ يحدث نتيجة تمزق الطبقة الداخلية للشريان الرئيسي في الجسم، ما يسمح بتسرب الدم بين طبقات جدار الشريان، وقد يؤدي إلى نزيف داخلي حاد أو انقطاع تدفق الدم إلى أعضاء حيوية إذا لم يُعالج بشكل فوري.

ويُعتبر تصلب الشرايين من أبرز عوامل الخطر المؤدية لهذه الحالة، إذ يؤدي تراكم الترسبات الدهنية داخل جدران الشرايين إلى تضييقها وإضعافها مع مرور الوقت.

وتأتي هذه النتائج بعد ساعات من وفاة غراهام، الذي يُعد من أبرز الشخصيات السياسية في الولايات المتحدة، حيث شغل عضوية مجلس الشيوخ منذ عام 2003، ولعب أدواراً بارزة في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية والقضاء، كما عُرف بمواقفه الداعمة لتعزيز التحالفات العسكرية الأمريكية ومواقفه المتشددة تجاه إيران وروسيا.

وأكدت السلطات الأمريكية أن التحقيق الطبي لا يزال مستمراً، وأن السبب النهائي للوفاة لن يُعلن إلا بعد استكمال جميع الفحوص المخبرية وإصدار شهادة الوفاة الرسمية.