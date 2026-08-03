أرسل ضابط كبير في الجيش الأمريكي رسائل بريد إلكتروني للجنود وطلب منهم اقتراح "طرق إبداعية وغير تقليدية" لمعاقبة إيران، وذلك حسبما أفيد اليوم (الاثنين) في قناة CNN.

"نحن نبحث عن طرق جديدة، إبداعية وغير تقليدية لممارسة الضغط ومعاقبة إيران"، كتب ضابط في فرع الاستخبارات لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي (CENTCOM) في رسالة أُرسلت إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين، وذلك بحسب التقرير.

مصدر آخر أكد أن الضابط الرفيع توجه إلى المحللين بطلب للحصول على أفكار جديدة للتعامل مع إيران، وأشار إلى أنه في القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) يدرسون جميع الخيارات ويدركون أنه هناك حاجة لإعادة تقييم الاستراتيجية.

قال الكابتن تيموتי هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية، في بيان إن "لدي القيادة المركزية للولايات المتحدة تاريخ طويل من التفكير والعمل بطرق مبتكرة. الأدميرال كوبر يتوجه إلى أعضاء فريقنا، بغض النظر عن رتبهم، من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الأداء العملياتي".